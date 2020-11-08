Экономика 30 минут назад

ЗСТ с Турцией может увеличить благосостояние населения Украины почти на 3% — исследование

Больше всего от этого торгового соглашения выиграют украинские производители мяса и молока

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото: Офис президента Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото: Офис президента

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией может увеличить благосостояние украинского населения на 2,72%.

Об этом говорится в исследовании Института экономических исследований и политических консультаций, подготовленного при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", передает AgroPortal.

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Указано, что если ЗСТ будет включать "углубленную интеграцию" (взаимную полную отмену ввозных пошлин и существенное снижение нетарифных барьеров в торговле услугами и в инвестициях), это принесет дополнительные 2,72% выигрыша в доходах украинских домохозяйств — более 1% от отмены турецких ввозных пошлин на украинские товары и еще более 1,2% из-за снижения временных затрат на импорт и экспорт.

"Турция применяет чрезвычайно высокие ввозные пошлины для украинских товаров, в частности, для молочной продукции — 177% и мясной продукции — 198%. Если соглашение устранит эти барьеры, то выиграют украинские производители молочных, мясных продуктов, фруктов и овощей, жиров и масел и тому подобного", — считает руководитель исследования Дэвид Дж. Тарр.

Как отмечается, либерализация торговли в секторе бизнес услуг с Турцией будет иметь меньшее влияние, поскольку на рынках Украины, кроме воздушного транспорта и телекоммуникаций, доля турецких инвестиций незначительна.

В то же время создание ЗСТ с Турцией потребует затрат на приспособление. По расчетам, 1,2% рабочих должны будут сменить место работы вследствие ее внедрения.

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Тем не менее, выигрыш оценивается значительно выше, чем потери от Соглашения и если выигрыш разделить на потери, то такое соотношение составляет 117, то есть долгосрочный выигрыш будут выше потерь в 117 раз. Это объясняется тем, что расходы на приспособление фактически заканчиваются, когда люди находят новую работу, тогда как выигрыш от ЗСТ сохраняется годами.

"Вместе с тем, эффективное использование Пан-Евро-Мед конвенций о правилах происхождения и присоединения к европейской системе общего транзита может привести к дополнительному выигрышу в торговле с Турцией, усиливая общеположительное влияние ЗСТ", — подчеркнула директор по научной работе ИЭИ Вероника Мовчан.

Уточняется, что эксперты оценили экономические последствия будущего потенциального соглашения о свободной торговле (ЗСТ) с Турцией с помощью прикладной модели общего равновесия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает подписания соглашения о свободной торговле с Турцией в ближайшие сроки.

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