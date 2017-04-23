Почему все время улыбаться — нормально, и как это помогает достигать бизнес-целей

Большинство знакомых, друзей и коллег из бизнес-среды воспринимают меня как бесконечный поток позитива. Один парень даже сказал: "Андрей — это человек, у которого все всегда хорошо". На самом деле, конечно, у меня, как и у всех людей, бывают не очень удачные дни, сложные моменты в работе и прочие неприятные нюансы. Просто я стараюсь выбирать другую реакцию на такие события: реакцию человека, который видит вместо проблемы возможность. Порой не получается, но я работаю над своими эмоциями и становлюсь лучше.

Для меня позитив — основа всего. Я искренне верю, что мысли и чувства материальны, что они "программируют" реальность, в которой живет человек. Конечно, многие относятся к такому почти эзотерическому подходу скептически, так что я подготовился и подкрепил свое мнение результатами исследований. Даже удивился, как много их нашлось. Здесь не будет проповеди о том, что нужно улыбаться несмотря ни на что. Я расскажу, как позитивный настрой работает у меня, в чем его сила и какие сложности придется преодолеть, чтобы научиться такому мышлению.

Для чего предпринимателю улыбка

Позитивное отношение к жизни помогает справиться с хроническим стрессом, защищает от тревожности и "нервов". Есть связь между оптимизмом и физическим здоровьем. Когда открываешь собственный бизнес, любые способы, помогающие поддержать психическое и физическое здоровье, хороши. И это главная причина, почему предпринимателю действительно стоит научиться быть оптимистом. Запуск собственного бизнеса не стал для меня легкой затеей благодаря одному только позитивному настрою, но если бы не позитивный настрой, мне было бы гораздо сложнее справиться с кризисами. Я знал, что с искренней любовью к проекту и команде проиграть невозможно, и до сих пор убежден, что это сильно повлияло на наш успех.

Другое преимущество заключается в том, что оптимизм и постоянная улыбка на лице могут стать основой кампании по продвижению личного бренда. А чем вы популярнее как отдельная личность, тем популярнее все ваши проекты. Это могут наблюдать все предприниматели, которые активно пользуются социальными сетями: количество подписчиков на личной странице обычно коррелирует с узнаваемостью бренда. Кроме того, когда транслируешь в мир положительный "заряд", это привлекает не только покупателей, но и партнеров, сотрудников, инвесторов, которым хочется поработать с жизнерадостным и открытым человеком.

Оптимизм и маркетинг: научный подход

Готовясь к написанию этой статьи, я изучил несколько исследований и до сих пор удивляюсь, как ученым удалось выразить в терминах и цифрах вещи, которые, как мне казалось, существуют, скажем так, на тонких планах. К примеру, согласно исследованиям известного американского психолога Мартина Селигмана, на которые ссылается автор Entrepreneur, позитивно настроенные агенты продают на 88% больше, чем их коллеги-пессимисты.

А Psychology Today пишет, что стереотип "оптимисты склонны закрывать глаза на риски" не подтверждается: исследования доказывают, что менеджеры с таким мышлением более аккуратны в принятии решений. Кроме того, управленцы с позитивным настроем проявляют большую эффективность в командной работе, а группы, в которых есть такие сотрудники, показывают более высокие результаты в решении сложных задач.

Но больше всего меня поразило исследование Университета Оклахомы. Ученые выяснили, что оптимизм предпринимателя не только способствует успеху его собственного бизнеса, он еще и заразителен для других бизнес-лидеров. То есть позитивное мышление помогает строить ваш собственный бизнес и благотворно влияет на всю экосистему, рынок и экономику в целом. Чем не повод транслировать улыбку со всех возможных площадок?

Мыслить позитивно — не значит быть слепым

Самое большое заблуждение, связанное с позитивным мышлением — считать оптимистов слепыми людьми, закрывающими глаза на правду. Это ошибка. Мало того, для предпринимателя такое поведение оказалось бы катастрофой: нужно вовремя замечать любые неполадки и устранять их, чтобы бизнес-процессы не нарушились. Но и это еще не самое главное. Если человек не видит сложностей вокруг, он и вовсе не сможет стать предпринимателем, потому что не заметит идею.

В основе бизнеса лежит решение какой-то проблемы. Лучше всего работают те идеи, которые позволяют решить проблему самих основателей, а вместе с тем помогают тысячам других людей. Так было у меня. Мы с супругой на отдыхе в Италии попали в неприятную ситуацию и я подумал: вот оно, самостоятельному путешественнику невероятно сложно все спланировать. Столько вопросов нужно решить, что за всем и не уследишь, обязательно что-то пойдет не так. Стало понятно, что нужно делать сервис, который поможет легко и точно организовать путешествие без помощи туристических агентств. Для меня это было озарение, которое появилось именно благодаря настрою, желанию видеть возможности и жить в симбиозе со всем миром.

Но даже если отбросить такие объяснения, остается очевидным: вряд ли такая мысль появилась бы у человека, который отворачивается от любого негатива и делает вид, что проблемы не существует вовсе.

Раздражаться, злиться и расстраиваться из-за трудностей — нормально, это живые человеческие эмоции. Но эмоция мимолетна, а дальнейшее свое поведение мы выбираем сами. Можно продолжить беситься из-за обстоятельств или изменить ситуацию. Я однажды прочел в книге Ицхака Адизеса, что любая проблема — на самом деле возможность. Не перестаю соглашаться и стараюсь делиться таким подходом с другими.

Как научиться быть счастливым и не бросить все на полпути

О позитивном отношении к жизни написано очень много, но до сих пор нет универсального сценария, который работает для всех. Специалисты-психологи, специализирующиеся на позитивном мышлении, предлагают каждому составить собственную стратегию счастья. По-моему, это правильный подход.

Даже те инструменты, которые работают у большинства, могут не подойти лично вам. Если упражнение не работает — адаптируйте его под себя, а если и это не поможет, то отказывайтесь и заменяйте другим. Например, у меня не получается медитировать сидя, я не ощущаю особого эффекта. Зато лежа — совсем другое дело. Всегда слушайте себя и выбирайте только то, что хорошо лично для вас.

При этом стоит понимать, что учиться оптимизму мы не перестаем никогда. Я, казалось бы, очень позитивный человек, но у меня есть такая черта как вспыльчивость. Работаю сейчас над тем, чтобы научиться контролировать негативные эмоции и направлять их в нужное мне русло. Гнев и ярость помогут горы свернуть, если вы управляете ими, а не они вами. Но чтобы этот контроль получить, нужно постараться.

Для скептиков: что делать, если позитивное мышление не работает

Да, все слышали, что успех идет изнутри и что нужно изменить свое отношение к жизни, мыслить позитивно, чтобы стать успешным. Но до собственных внутренних установок не так-то просто добраться. Человек не может в один момент заставить себя забыть все страхи, отбросить слабости и стать активным, счастливым, успешным бизнесменом. Это как попытаться пробежать марафон без единой тренировки: невозможно.

Если вы не работали над силой и выносливостью своего тела, оно не даст вам совершить 40-километровый забег, даже если очень хочется. Но многие почему-то верят, что можно двадцать лет жаловаться на обстоятельства, а потом одним усилием воли изменить жизнь. А когда это не получается, человек разочаровывается в самом подходе позитивного мышления, хотя он просто неправильно использовал инструмент.

Чтобы позитивный подход работал, нужно учиться брать контроль над своими эмоциями и мыслями, постепенно повышая "левел". Сначала стоит работать с теми областями, которые контролировать проще. Отличные советы для старта дала в одном из самых популярных видео TED социальный психолог Эми Кадди: работайте с телом, чтобы повлиять на эмоции. Согласно результатам исследования, если человек принимает "позу силы" перед собеседованием, интервью проходит более удачно. Принять нужную позу легко и это будет гораздо эффективнее, чем навязывать себе позитивную установку, в которую вы все равно не поверите.

Есть и другие доказательства того, что работа с телом может изменить эмоциональное состояние. Взять хотя бы опыт бегунов на дальние дистанции: в определенный момент забега у человека вырабатывается большая доза эндорфинов, из-за чего он ощущает эйфорию. Так что если не можете взять под контроль мысли, начните с тела. Все получится.