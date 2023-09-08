РФ чи рф? Міністр освіти не проти, щоб діти в школах писали назву країни-агресора з маленької літери

Міністерство освіти та науки випустило наказ про написання назви Росії з великої літери у документі, який стосується освіти українських дітей за кордоном. Але міністр освіти і науки Оксен Лісовий не проти того, щоб діти в українських школах писали з маленької літери назву країни-агресора.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це Лісовий повідомив у Fаcebook.

Він наголосив, що хто така Росія і росіяни йому добре відомо з досвіду його сімʼї, власного досвіду та досвіду його побратимів на фронті.

"Правопис "РФ" з великої літери – помилка, але вимога нормопроєктування. Без такого виправлення Мінʼюст не зареєстрував би наш наказ, що визначає особливості навчання українських школярів, які нині перебувають за кордоном", - пояснив міністр.

Він додав, що цей наказ створює умови для зменшення навантаження на маленьких українців, які перебувають за кордоном і зобов’язані відвідувати там місцеві школи. Крім того, він дозволяє вивчення лише українознавчого компонента у новостворених дистанційних класах.

У коментарях до публікації міністру поставили запитання, чи не проти він, щоб діти в українських школах писали назву країни-агресора з маленької літери, на що Лісовий відповів, що він "тільки за".

Зауважимо, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий видав наказ (№1060 від 31.08.2023) про написання найменування держави-агресора "Російська Федерація" з великих літер. Так, у наказі міністра сказано, що необхідно виправити фразу "російської федерації" на "Російської Федерації" .

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розглянув електронну петицію, яка пропонує офіційно перейменувати назву країни-агресора "Росії" на "Московію" із відповідною заміною термінів "російський" на "московський", "Російська Федерація" на "Московська Федерація".

На думку Зеленського, порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки.

З цих же позицій про "історичну та вкрадену" назву Росії наприкінці 2022 року виступив і постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. У відкритому ним голосуванні про перейменування Росії на Московію у Twitter 98% користувачів таку пропозицію підтримали.

Крім того, в Сеймі Литви ініціювали дискусію про можливе перейменування Росії на "Московію".