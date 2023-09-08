РФ или рф? Министр образования не против, чтобы дети в школах писали название страны-агрессора с маленькой буквы

Министерство образования и науки выпустило приказ о написании названия России с заглавной буквы в документе, касающемся образования украинских детей за рубежом. Но министр образования и науки Оксен Лесовой не против того, чтобы дети в украинских школах писали с маленькой буквы название страны-агрессора.

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Об этом Лесовой сообщил в Facebook.

Он подчеркнул, что кто такая Россия и россияне ему хорошо известно по опыту его семьи, собственному опыту и опыту его собратьев на фронте.

"Правописание "РФ" с заглавной буквы - ошибка, но требование нормопроектирования. Без такой поправки Минюст не зарегистрировал бы наш приказ, определяющий особенности обучения украинских школьников, которые сейчас находятся за границей", - пояснил министр.

Он добавил, что этот приказ создает условия для уменьшения нагрузки на маленьких украинцев, которые находятся за границей и обязаны посещать местные школы. Кроме того, он позволяет изучение только украиноведческого компонента во вновь дистанционных классах.

В комментариях к публикации министру задали вопрос, не против ли он, чтобы дети в украинских школах писали название страны-агрессора с маленькой буквы, на что Лесной ответил, что он "только за".

Заметим, в сети разгорелся скандал из-за того, что министр образования и науки Украины Оксен Лесной издал приказ (№1060 от 31.08.2023) о написании наименования государства-агрессора "Российская Федерация" с заглавных букв. Так, в приказе министра говорится, что необходимо исправить фразу "российской федерации" на "Российской Федерации".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию, предлагающую официально переименовать название страны-агрессора "России" на "Московию" с соответствующей заменой терминов "российский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация".

По мнению Зеленского, поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия.

С этих же позиций об "историческом и украденном" названии России в конце 2022 года выступил и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. В открытом им голосовании о переименовании России в Московию в Twitter 98% пользователей такое предложение поддержали.

Кроме того, в Сейме Литвы инициировали дискуссию о возможном переименовании России в "Московию".