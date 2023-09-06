В Украине запустили единую электронную систему учета школьников

Кабинет министров принял постановление о переходе к упрощенному ведению школьной документации, связанной с учетом детей дошкольного, школьного возраста и учащихся.

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Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Отмечается, что 5 сентября 2023 Кабинет Министров Украины принял постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 13 сентября 2017 г. No 684».

"Цель акта - переход к упрощенному ведению школьной документации, связанной с учетом детей дошкольного, школьного возраста и учащихся с применением средств программно-аппаратного комплекса «Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента»", - отмечают в МОН.

Там добавляют, что теперь будет существовать единая электронная система учета детей, воспитанников и учащихся для всех учебных заведений в Украине. В отличие от того, как это было раньше, когда учет проводился отдельно в каждом территориальном обществе и не было обобщенного видения ситуации в пределах всей страны.

"Благодаря такой учетной системе будут автоматически сводиться статистические отчеты о количестве детей дошкольного и школьного возраста, воспитанников и учащихся, в том числе детей, не охваченных обучением", - считают в МОН.

Там добавляют, что переход к электронной форме ведения школьной документации, связанной с учетом дошкольников и ученичества, позволит разгрузить педагогический персонал и администрации учебных заведений, в результате чего они смогут уделять больше внимания выполнению непосредственных обязанностей, а детям более качественные образовательные услуги. .

Ранее Кабинет министров принял решение ввести новую форму обучения в выбранных дистанционных школах в каждой области.

По этой форме обучения учащиеся, находящиеся за границей, смогут изучать только украинский компонент школьной программы, а остальные предметы будут овладевать школами стран, где находятся. Эту часть обучения им зачислят автоматически.