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Акцизи на пальне зростуть з 1 вересня: що ми побачимо на стелах АЗС
Верховна Рада у другому читанні ухвалила закон про підвищення акцизів на пальне. Тож варто очікувати, що з акцизами зростуть і ціни на бензин, дизпаливо та автогаз. Проте розміри акцизів — лише один з факторів, які визначають ціну пального на АЗС. Ключову роль в ціноутворенні все ще грають ціна на нафту та курс національної валюти. І співставлення всіх цих факторів може з 1 вересня або частково нівелювати вплив зростання акцизів на ціни, або ж посилити його.
Підвищення акцизів на пальне чекали ще з 1 липня, проте парламентарі так і не змогли ухвалити відповідний законопроєкт. При голосуванні у першому читанні парламент показово провалила урядовий законопроєкт 11256, прийнявши за основу альтернативний депутатський 11256-2. Він відрізнявся від урядового лише ставкою акцизів на автогаз. Уряд пропонував підвищити акциз з 52 до 165 євро на за тисячу літрів зі щорічним зростанням до 277 євро за тисячу літрів, а в альтернативному законопроєкті пропонувалось підвищення всього до 55,6 євро за тисячу літрів зі щорічним зростанням до 70 євро за тисячу літрів.
Але до другого читання в законопроєкт була повернута урядова пропозиція. Тож ухвалений законопроєкт був прийнятий з урахуванням позиції уряду щодо ставок акцизу на автогаз до 165 євро за тисячу літрів вже з 1 липня. Але сам закон почне діяти з 1 вересня, тож акцизи зростуть з початком осені.
Законопроєкт є імплементацією європейської директиви 2003/93/ЄС від 29 квітня 2004 року і покликаний гармонізувати мінімальні ставки акцизів на пальне в Україні та ЄС до 2028 року. Щодо бензину та дизелю, вони майже аналогічні, тоді як мінімальна ставка акцизу на автогаз в ЄС складає 68 євро за тисячу літрів. Тож норма щодо підвищення акцизів на автогаз і стала причиною того, що депутати не підтримали ініціативу уряду.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Графік збільшення акцизного податку відповідно до ухваленого закону
|Євро за 1000 л
|Діючі ставки акцизу
|З 1 вересня 2024
|З 1 січня 2025
|З 1 січня 2026
|З 1 січня 2027
|З 1 січня 2028
|За директивою 2003/93/ЄС
|Бензин
|213,5
|242,6
|271,7
|300,8
|329,9
|359
|359
|ДП
|139,5
|177,6
|215,7
|253,8
|291,9
|330
|330
|LPG
|52
|165
|193
|221
|249
|250
|68
Як зміняться ціни на бензин та дизель
Директор консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн говорить, що з першого вересня податкове навантаження на бензин зросте на 1,5 грн/л, а на дизпаливо — на 2 грн/л. Проте якщо гривня до кінця серпня буде стабільною, а ціни на нафту низькими, зростання податків для бензину та дизелю можуть пройти непомітно для українських водіїв.
За словами засновника групи компаній “Прайм” Дмитра Льоушкіна підвищення цін на стелах АЗС варто чекати не з 1 вересня, а з другої декади вересня. На його думку, бензин та дизель додадуть в ціні 1,5 грн/л. Підвищення проходитиме у два етапи: великі гравці підвищать ціну на 1 грн/л, а за тиждень після цього ще на 50 коп./л.
За його словами, з початку серпня трейдери почнуть укладати контракти на постачання до України великих обсягів пального, щоб зробити максимальні запаси дешевшого палива до того як акциз зросте. Це дозволить їм додатково заробити при реалізації пального з 1 вересня.
Що чекає на ринок автогазу
За словами аналітика консалтингової компанії “Нафторинок” Олександра Сіренко говорить, що з 1 вересня податкове навантаження на літр пропан-бутану зросте на 5,22 грн. В серпні трейдери будуть намагатися завезти максимальний обсяг цього виду пального, щоб заробити на зростанні акцизу. В результаті може трапитись так, що у вересі на ринку скрапленого газу буде великий профіцит, тож ціна на цей вид пального може залишитись незмінною через конкуренцію.
Він зазначає, що у підсумку ціна все одно зросте і це спричинить деградацію попиту на цей вид палива. Через здорожчання пропан-бутану громадяни припинять переобладнання автівок на газобалонне обладнання, а обсяги ринку скоротяться у два рази.
Проте власник компанії GT Group Владислав Колодяжний, який торгує автогазом в гурті, не вважає суттєве підвищення акцизів на цей вид пального трагедією для ринку. За його словами, ринок споживання пропан-бутану, як моторного палива вже досяг свого максимуму і почав стагнувати в першу чергу через зростання кількості електромобілів в Україні. Подальші перспективи для ринку LPG він бачить в реалізації цього пального для інших галузей споживання таких як опалення, або виробництво електроенергії.
За його словами європейське законодавство передбачає диференційовані акцизи: одні ставки вводяться для LPG, як для моторного палива, зовсім інші як для енергоносія для опалення, генерації електроенергії та промислового споживання.
Він вважає, що потрібно окремим законопроєктом ввести пільгові ставки акцизу для промислового споживання, та прописати процедури контролю, щоб не було перетоку пального з пільговим акцизом на АЗС.
На думку Колодяжного з вересня вартість автогазу на АЗС має зрости на 7 грн/л, оскільки крім зростання податкового навантаження на 5 грн/л, він очікує також зростання зовнішніх котирувань на 2 грн/л вже в серпні. Таким чином ціна скрапленого газу на АЗС складе 34-35 грн/л.
Але бізнесмен вважає, що це не суттєво змінить попит на автогаз з боку водіїв, оскільки співвідношення літра газу до літра бензину складе 55-60%, тож заправлятися автогазом буде все ще вигідно.