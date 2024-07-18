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Акцизы на топливо вырастут с 1 сентября: что мы увидим на стелах АЗС
Верховная Рада во втором чтении приняла закон о повышении акцизов на топливо. Следует ожидать, что с акцизами вырастут и цены на бензин, дизтопливо и автогаз. Однако размеры акцизов лишь один из факторов, определяющих цену топлива на АЗС. Ключевую роль в ценообразовании все еще играют цены на нефть и курс национальной валюты. И сопоставление всех этих факторов может с 1 сентября либо частично нивелировать влияние роста акцизов на цены, либо усилить его.
Повышения акцизов на топливо ждали еще с 1 июля, однако парламентарии так и не смогли принять соответствующий законопроект. При голосовании в первом чтении парламент показательно провалил правительственный законопроект 11256, приняв за основу альтернативный депутатский 11256-2. Он отличался от правительственного только ставкой акцизов на автогаз. Правительство предлагало повысить акциз с 52 до 165 евро на тысячу литров с ежегодным ростом до 277 евро за тысячу литров, а в альтернативном законопроекте предлагалось повышение всего до 55,6 евро за тысячу литров с ежегодным ростом до 70 евро за тысячу литров.
Но ко второму чтению в законопроект было возвращено правительственное предложение. Так что принятый законопроект был принят с учетом позиции правительства по ставкам акциза на автогаз до 165 евро за тысячу литров уже с 1 июля. Но сам закон начнет действовать с 1 сентября, так что акцизы возрастут с началом осени.
Законопроект является имплементацией европейской директивы 2003/93/ЕС от 29 апреля 2004 г. и призван гармонизировать минимальные ставки акцизов на топливо в Украине и ЕС до 2028 года. Что касается бензина и дизеля, они почти аналогичны, в то время как минимальная ставка акциза на автогаз в ЕС составляет 68 евро за тысячу литров. Поэтому норма повышения акцизов на автогаз и стала причиной того, что депутаты не поддержали инициативу правительства.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
График увеличения акцизного налога в соответствии с принятым законом
|Евро за 1000 л
|Действующие ставки акциза
|С 1 сентября 2024 года
|С 1 января 2025 года
|С 1 января 2026 года
|С 1 января 2027 года
|С 1 января 2028 года
|По директиве 2003/93/ЕС
|Бензин
|213,5
|242,6
|271,7
|300,8
|329,9
|359
|359
|ДТ
|139,5
|177,6
|215,7
|253,8
|291,9
|330
|330
|LPG
|52
|165
|193
|221
|249
|250
|68
Как изменятся цены на бензин и дизель
Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн говорит, что с первого сентября налоговая нагрузка на бензин вырастет на 1,5 грн/л, а на дизтопливо — на 2 грн/л. Однако, если гривня до конца августа будет стабильной, а цены на нефть низкими, рост налогов для бензина и дизеля могут пройти незаметно для украинских водителей.
По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, повышение цен на стелах АЗС следует ожидать не с 1 сентября, а со второй декады сентября. По его мнению, бензин и дизель прибавят в цене 1,5 грн/л. Повышение будет проходить в два этапа: крупные игроки повысят цену на 1 грн/л, а через неделю после этого еще на 50 коп./л.
По его словам, с начала августа трейдеры начнут заключать контракты на поставку в Украину больших объемов топлива, чтобы сделать максимальные запасы более дешевого топлива до того, как акциз вырастет. Это позволит им дополнительно заработать при реализации горючего с 1 сентября.
Что ждет рынок автогаза
По словам аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко говорит, что с 1 сентября налоговая нагрузка на литр пропан-бутана возрастет на 5,22 грн. В августе трейдеры будут пытаться ввезти максимальный объем этого вида горючего, чтобы заработать на росте акциза. В результате может случиться так, что в сентябре на рынке сжиженного газа будет большой профицит, поэтому цена на этот вид топлива может остаться неизменной из-за конкуренции.
Он отмечает, что в итоге цена все равно вырастет и это повлечет за собой деградацию спроса на этот вид топлива. Из-за подорожания пропан-бутана граждане прекратят переоборудование автомобилей в газобаллонное оборудование, а объемы рынка сократятся в два раза.
Однако владелец компании GT Group Владислав Колодяжный, торгующей автогазом в опте, не считает существенное повышение акцизов на этот вид горючего трагедией для рынка. По его словам, рынок потребления пропан-бутана, как моторного топлива, уже достиг своего максимума и начал стагнировать в первую очередь из-за роста количества электромобилей в Украине. Дальнейшие перспективы для рынка LPG он видит в реализации этого топлива для других отраслей потребления таких как отопление или производство электроэнергии.
По его словам, европейское законодательство предусматривает дифференцированные акцизы: одни ставки вводятся для LPG, как для моторного топлива, совсем другие как для энергоносителя для отопления, генерации электроэнергии и промышленного потребления.
Он считает, что нужно отдельным законопроектом ввести льготные ставки акциза для промышленного потребления и прописать процедуры контроля, чтобы не было перетока горючего с льготным акцизом на АЗС.
По мнению Колодяжного, с сентября стоимость автогаза на АЗС должна вырасти на 7 грн/л, поскольку помимо роста налоговой нагрузки на 5 грн/л, он ожидает также роста внешних котировок на 2 грн/л уже в августе. Таким образом, цена сжиженного газа на АЗС составит 34-35 грн/л.
Но бизнесмен считает, что это не существенно изменит спрос на автогаз со стороны водителей, поскольку соотношение литра газа к литру бензина составит 55-60%, так что заправляться автогазом будет все еще выгодно.