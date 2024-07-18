Акцизы на топливо вырастут с 1 сентября: что мы увидим на стелах АЗС

Верховная Рада во втором чтении приняла закон о повышении акцизов на топливо . Следует ожидать, что с акцизами вырастут и цены на бензин, дизтопливо и автогаз. Однако размеры акцизов лишь один из факторов, определяющих цену топлива на АЗС. Ключевую роль в ценообразовании все еще играют цены на нефть и курс национальной валюты. И сопоставление всех этих факторов может с 1 сентября либо частично нивелировать влияние роста акцизов на цены, либо усилить его.

Повышения акцизов на топливо ждали еще с 1 июля, однако парламентарии так и не смогли принять соответствующий законопроект. При голосовании в первом чтении парламент показательно провалил правительственный законопроект 11256, приняв за основу альтернативный депутатский 11256-2. Он отличался от правительственного только ставкой акцизов на автогаз. Правительство предлагало повысить акциз с 52 до 165 евро на тысячу литров с ежегодным ростом до 277 евро за тысячу литров, а в альтернативном законопроекте предлагалось повышение всего до 55,6 евро за тысячу литров с ежегодным ростом до 70 евро за тысячу литров.

Но ко второму чтению в законопроект было возвращено правительственное предложение. Так что принятый законопроект был принят с учетом позиции правительства по ставкам акциза на автогаз до 165 евро за тысячу литров уже с 1 июля. Но сам закон начнет действовать с 1 сентября, так что акцизы возрастут с началом осени.

Законопроект является имплементацией европейской директивы 2003/93/ЕС от 29 апреля 2004 г. и призван гармонизировать минимальные ставки акцизов на топливо в Украине и ЕС до 2028 года. Что касается бензина и дизеля, они почти аналогичны, в то время как минимальная ставка акциза на автогаз в ЕС составляет 68 евро за тысячу литров. Поэтому норма повышения акцизов на автогаз и стала причиной того, что депутаты не поддержали инициативу правительства.

График увеличения акцизного налога в соответствии с принятым законом

Евро за 1000 л Действующие ставки акциза С 1 сентября 2024 года С 1 января 2025 года С 1 января 2026 года С 1 января 2027 года С 1 января 2028 года По директиве 2003/93/ЕС Бензин 213,5 242,6 271,7 300,8 329,9 359 359 ДТ 139,5 177,6 215,7 253,8 291,9 330 330 LPG 52 165 193 221 249 250 68

Как изменятся цены на бензин и дизель

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн говорит, что с первого сентября налоговая нагрузка на бензин вырастет на 1,5 грн/л, а на дизтопливо — на 2 грн/л. Однако, если гривня до конца августа будет стабильной, а цены на нефть низкими, рост налогов для бензина и дизеля могут пройти незаметно для украинских водителей.

Налоги не единственная составляющая цены. Цены на АЗС с 1 сентября будут зависеть от того, каким будет курс гривны и цена на нефть в конце августа. Цена на нефть за последние две недели подешевела на 5% и несколько нивелировала фактор ослабления национальной валюты. Если цена будет дальше падать, а курс стабилизируется, то дизель может вообще не вырасти в цене. Рынок замортизирует это повышение. Если курс гривни будет дальше падать, а нефть будет дорожать дизель и бензин могут подорожать до 5 гривен Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, повышение цен на стелах АЗС следует ожидать не с 1 сентября, а со второй декады сентября. По его мнению, бензин и дизель прибавят в цене 1,5 грн/л . Повышение будет проходить в два этапа: крупные игроки повысят цену на 1 грн/л, а через неделю после этого еще на 50 коп./л.

Первыми цены будут повышать ОККО и WOG, а за ними последуют все остальные. Ситуация будет очень зависеть от поведения крупных игроков рынка Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

По его словам, с начала августа трейдеры начнут заключать контракты на поставку в Украину больших объемов топлива, чтобы сделать максимальные запасы более дешевого топлива до того, как акциз вырастет. Это позволит им дополнительно заработать при реализации горючего с 1 сентября.

Что ждет рынок автогаза

По словам аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко говорит, что с 1 сентября налоговая нагрузка на литр пропан-бутана возрастет на 5,22 грн. В августе трейдеры будут пытаться ввезти максимальный объем этого вида горючего, чтобы заработать на росте акциза. В результате может случиться так, что в сентябре на рынке сжиженного газа будет большой профицит, поэтому цена на этот вид топлива может остаться неизменной из-за конкуренции.

Уже в 20 числах августа на рынке будет переизбыток газа, поскольку у трейдеров будет большой соблазн дополнительно заработать 5 грн на литре. На этом рынке больше игроков и большая конкуренция, чем на рынках дизеля и бензина. Поэтому я думаю, что это деформирует рынок и газа, завезенного до сентября, будет хватать до октября. Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "Нафторинок"

Он отмечает, что в итоге цена все равно вырастет и это повлечет за собой деградацию спроса на этот вид топлива. Из-за подорожания пропан-бутана граждане прекратят переоборудование автомобилей в газобаллонное оборудование, а объемы рынка сократятся в два раза.

Однако владелец компании GT Group Владислав Колодяжный, торгующей автогазом в опте, не считает существенное повышение акцизов на этот вид горючего трагедией для рынка. По его словам, рынок потребления пропан-бутана, как моторного топлива, уже достиг своего максимума и начал стагнировать в первую очередь из-за роста количества электромобилей в Украине. Дальнейшие перспективы для рынка LPG он видит в реализации этого топлива для других отраслей потребления таких как отопление или производство электроэнергии.

Аграрное лобби предусмотрело в этом законопроекте возможности для вынесения отдельного законопроекта, который будет регулировать акцизную ставку для потребления горючего в агросекторе. Наша позиция состоит в том, что должны быть предусмотрены возможности для увеличения потребления сжиженного газа в других отраслях так, как это предусмотрено евродирективой Владислав Колодяжный Владелец компании GT Group

По его словам, европейское законодательство предусматривает дифференцированные акцизы: одни ставки вводятся для LPG, как для моторного топлива, совсем другие как для энергоносителя для отопления, генерации электроэнергии и промышленного потребления.

Он считает, что нужно отдельным законопроектом ввести льготные ставки акциза для промышленного потребления и прописать процедуры контроля, чтобы не было перетока горючего с льготным акцизом на АЗС.

По мнению Колодяжного, с сентября стоимость автогаза на АЗС должна вырасти на 7 грн/л, поскольку помимо роста налоговой нагрузки на 5 грн/л, он ожидает также роста внешних котировок на 2 грн/л уже в августе. Таким образом, цена сжиженного газа на АЗС составит 34-35 грн/л .

Но бизнесмен считает, что это не существенно изменит спрос на автогаз со стороны водителей, поскольку соотношение литра газа к литру бензина составит 55-60%, так что заправляться автогазом будет все еще выгодно.