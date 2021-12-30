АМКУ расследует, почему облэнерго штрафуют клиентов за превышение заказанных объемов электроэнергии

Межобластные территориальные отделения Антимонопольного комитета в ходе проверки выявили несоответствие условий договоров отдельных операторов типовому договору о предоставлении услуг по распределению (передаче) электроэнергии.

Как говорится в сообщении комитета, в частности, речь идет о начислении 5%-ных штрафов за превышение фактического объема распределенной электроэнергии за месяц над заказанным объемом. На это пожаловались в АМКУ электропоставщики, пользующиеся услугами "Запорожьеоблэнерго" и "Ровнооблэнерго".

Анализ информации органами АМКУ жалобы таких поставщиков подтвердил. При этом в комитете подчеркивают, что законодательство об электроэнергетике и соответствующий типовой договор на предоставление указанной услуги не предусматривают санкций за отклонение от заказанного объема распределенной электроэнергии.

Дополнительно комитет обратился за разъяснением в Нацкомиссию, регулирующую сферы энергетики и коммунальных услуг.

Та в ответ сообщила, что единственным допустимым из приведенных комитетом примеров конкретизации условий типового договора является определение конкретного размера пени за просрочку платежа. Все прочие выявленные АМКУ дополнительные условия договора не могут считаться конкретизацией условий типового договора.

В отношении "Ровнооблэнерго" Западное межобластное территориальное отделение АМКУ уже начало рассмотрение дела о злоупотреблении монопольным положением, а по "Запорожьеоблэнерго" проект представления о начале рассмотрения дела пока лишь готовится.

Кроме того, АМКУ в обнаружил и другие не соответствующие типовому договору разногласия в договорах "Кировоградоблэнерго", "Черкассыоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Винницаоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Черкассыоблэнерго", "ДТЭК Киевские электросети" и "ДТЭК Киевские региональные электросети".

Их суть в комитете не конкретизируют. Отмечается лишь, что после завершения оценки действий этих компаний и в случае доказательства АМКУ нарушений на них либо будут открыты дела о нарушении конкуренции, либо же этим операторам просто дадут рекомендации по устранению таких нарушений.

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