Атомная безопасность. Почему в борьбе за атомный рынок Украины государству важно самому не стать жертвой

"Спички детям не игрушка!" – все мы хорошо помним эту фразу с детства. Точно такую же аналогию можно было бы привести и в контексте данной статьи, ведь игры с атомом не то что недопустимы, а категорически запрещены.

Украина пятая страна в Европе и десятая в мире по количеству действующих реакторов: это 15 атомных реакторов без учета Чернобыльской зоны.

Контроль на огромном украинском рынке — дело прибыльное, а в данном случае еще и принципиально геополитическое. Ведь на украинской арене сошлись принципиальные мировые соперники — США и РФ. Вот только безопасны ли для нас эти геополитические баталии?

Ни одна война не может закончиться хорошо, а особенно война, в которой Украина стала третьим лицом в деле, особенно учитывая, что мы, как никто другой помним, насколько ненадежным союзником может стать атом.

Монополия "Росатома" на украинском энергетическом рынке пошатнулась еще в 2012-м, когда беглый экс-президент Виктор Янукович начал переговоры с американской компанией Westinghouse.

В 2014 году следующий шаг к обретению энергонезависимости от России сделало правительство Арсения Яценюка, подписав соглашение о поставках ядерного топлива с вышеупомянутой компанией.

Для так называемого пилотного испытания ядерного топлива был выбран один из блоков Южно-Украинской АЭС.

Методом комбинирования в разных пропорциях американское топливо смешивали с российским, при этом компоненты не совсем ладили с советскими атомными системами, так что переход атомного блока исключительно на новое топливо состоялся лишь в 2018 году. Эксперты тогда неоднократно подчеркивали о необходимости испытательного срока, а это около 6 лет наблюдения за работой энергоблока.

Начало снижения тотальной энергозависимости от Москвы

В рамках правительственной энергетической стратегии на новое ядерное топливо должно перейти еще 6 атомных реакторов.

В сентябре 2020 года НАЭК "Энергоатом" заключает еще один контракт на поставку ядерного топлива с компанией Westinghouse для двух ректоров первого и второго энергоблоков Ровенской АЭС.

В этом году по плану загрузка в активную зону реакторов, а с 2025 года энергоблоки будут полностью работать на американском ядерном топливе. Вот только одна любопытная и весьма настораживающая деталь — срок эксплуатации.

В данном случае срок, скажем так, безопасной работы введенной в эксплуатацию еще в 1980 году Ровенской АЭС подошел к своей предельной черте еще в 2010 году. Тогда же решением выездной сессии Государственной инспекции ядерного регулирования было принято решение продлить работу на двадцать лет, то есть до 2030 года. Получается, эксперимент будет проводиться, по сути, на пороге предельного срока эксплуатации реактора?

Кроме того, для уверенной победы на украинской атомной арене оставалось решить один небольшой технический нюанс.

В отрасли атомной энергетики существует понятие "замкнутый ядерно-топливный цикл" — это своеобразный производственный цикл: добыча, переработка, обогащение, изготовление и использование ядерного топлива. Ну и, конечно же, дальнейшая его судьба после переработки — хранение.

На сегодняшний день человечество еще не нашло иного способа утилизации отработанного ядерного топлива, как его хранение, то есть дабы замкнуть цепочку, необходимо было построить специальное хранилище, где бы безопасно можно было разместить отработанное топливо сроком на 100 лет.

Территорией, где планировалось разместить объект, стала Чернобыльская зона отчуждения. Строительство ЦХОЯТ (центральное хранилище отработанного ядерного топлива) было начато еще в 2017 году. Тогда предполагалось, что за три года, а именно к ноябрю 2020-го, НАЭК "Энергоатом" введет долгожданный объект в эксплуатацию.

Но запуск первой очереди хранилища так и не состоялся и по сей день, точнее, состоялось открытие объекта лишь на картинке. В августе минувшего года на приуроченной к 30-й годовщине независимости Украины церемонии президент Владимир Зеленский торжественно открыл ЦХОЯТ.

Так называемый старт запуска хранилища, то есть непосредственное хранение в нем отработанного ядерного топлива, может разрешить лишь один госорган – Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, которая в свою очередь не шибко спешила с выдачей лицензии на эксплуатацию.

Не вписываясь в сроки реального открытия хранилища, Украина шла на риск испортить отношения с главным стратегическим партнером, да и ежегодные траты на хранение отработанного топлива с ценником в 200 миллионов долларов, да еще и в казну России, видимо, заставили включить так называемый турборежим.

9 декабря 2021 года Кабинет министров уволил главу госинспекции ядерного регулирования Григория Плачкова. Начальника именно того недостающего государственного органа, запускающего зеленый свет поездам с контейнерами прямиком к ЦХОЯТ. Причина увольнения официально так и не была оглашена.

Но, очевидно, что Плачков отказался принимать в эксплуатацию ЦХОЯТ. Сам Плачков позже заявил, что объект не готов к эксплуатации, поскольку не были проведены испытания и инспекционное обследование. Так что же все-таки не так?

Возможный ответ на данный вопрос прозвучал в программе журналистских расследований "Схеми". Это небольшой фрагмент якобы состоявшегося разговора в ходе встречи представителей НАЭК "Энергоатом" с подрядчиками. Николай Годван, заместитель директора " Укрбудмонтаж" ,говорит на видео: "Вы видели видео по железной дороге? Когда шпала висит на рейке, вы видели? Туда вагон пойдет — ну, я не пойду. Хотите катастрофу, принимайте туда вагоны".

Что на самом деле происходит в ЦХОЯТ, выяснит уже в начале этого года Госинспекция ядерного регулирования, которая по результатам рассмотрит вопрос лицензирования хранилища.

А пока в ЦХОЯТ едет ревизор, РФ явно проигрывает войну за атомную монополию. По итогам встречи Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, между НАЭК "Энергоатом" и компанией Westinghouse был подписан меморандум, предусматривающий строительство абсолютно пяти новых энергоблоков. Первый из них планируют запустить уже в 2027 году.

Как бы самой Украине не стать жертвой в чужой войне за собственный же энергетический рынок, учитывая весьма неоднозначную историю компании.

Немного о Westinghouse

Американская компания Westinghouse владеет технологиям строительства АЭС с реакторной установкой AP1000 проекта поколения 3+, и хотя более чем за 30 лет США настроили ректоров, опыт строительства у данной компании местами вызывает вопросы — чего только стоят скандально известные АЭС Саньмэнь и АЭС Хайян в Китае. Тогда было построено 4 блока Ap1000, весь процесс сопровождался скандалами, сроки сдачи же затянулись на 5 лет. По итогу — иск от китайской стороны на 3 миллиарда долларов в качестве компенсации убытков.

Строительство двух реакторов на родине в США и вовсе было остановлено. В мае 2021 года вице-президент Westinghouse признал себя виновным в части дачи ложных отчетов федеральным властям. Сама же компания обязалась выплатить штраф в 20 миллионов долларов.

В данном случае интересно, какую оценку происходящему дала бы миссия МАГАТЭ, которая, к слову, не была в Украине с проверкой уже целых 11 лет. Ведь за это время полностью обновились стандарты и директивы по безопасности.