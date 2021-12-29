Цифровая трансформация — это выгодно? Опыт и результаты ДТЭК

Цифровая революция и COVID-19 вынудили каждую организацию заново изобретать себя или, по крайней мере, переосмыслить методы ведения своего бизнеса.

Процесс цифровизации стал неотъемлемой частью бизнеса любой крупной компании. По прогнозам IDC, к 2023 году инвестиции в цифровую трансформацию превысят 6,8 триллиона долларов. Группа ДТЭК начала программу собственной цифровой трансформации MODUS три года назад: как раз в конце 2018 года началась реализация стратегии, которую мы назвали Book of Dreams. А с весны 2019-ого MODUS начал разрабатывать первые решения в пяти первых направлениях. О переходе предприятий Группы ДТЭК на цифру, результатах и достижениях цифровых технологий в энергетике и челенджах трансформации рассказал директор по информационным технологиям ДТЭК и руководитель MODUS Дмитрий Осыка.

Если б нужно было охарактеризовать цифровую трансформацию ДТЭК в нескольких словах. Какими б они были?

— Цифровая трансформация в ДТЭК, как и в любой другой компании, — это путь к результату. Данный путь способен усилить возможности бизнеса, сделать его более эффективным. Цель цифровой трансформации ДТЭК - преобразовать предприятия Группы в цифровые в горизонте 2025+ года.

MODUS сейчас - это проекты по цифровой трансформации в 13 различных направлениях - возобновляемые источники энергии и тепловая генерация, сети, месторождение, офис, закупки, HR, клиентский сервис, аналитика, финансы, трейдинг, инфраструктура, информационная безопасность. Скажу, что в этом году мы добавили к запланированным модулям - четыре абсолютно новых и, можно сказать, вне плана расширили программу.

То есть, в компании компьютеры заменяют всех и вся?

— Нет, конечно. Цель цифровой трансформации — не заменить человека, а освободить его от рутинных операций, дать возможность развиваться, создавать новое качество и ценность.

Хотя каждая компания уникальна и существуют различия между типами бизнеса, отраслями и культурами, фундаментальный смысл трансформации заключается не в замене старых технологий новыми, или в сборе больших объемов данных, или в найме армии специалистов по данным, или попытках скопировать стратегии технологических гигантов типа Google или Amazon. Суть цифровой трансформации гораздо шире и не ограничивается даже тем, чтобы, к примеру, стать организацией, управляемой данными - data driven. Это и принципиальный рост эффективности существующих процессов, и изменение бизнес-моделей и подходов к ведению бизнеса за счет принципиально новых возможностей, которые открывают нам современные цифровые технологии.

Цифровая трансформация требует, с одной стороны, чтобы компании модернизировали системы, но также, чтобы они удостоверились, что у людей есть нужные инструменты и они знают, как их использовать. Инвестиции приводят к трансформации только в том случае, если они сопровождаются серьезной работой, помогающей людям осваивать и использовать технологии. Люди - это ключевое звено в цифровой трансформации, без их вовлеченности и заряженности на изменение - трансформация не произойдет.

Другими словами, трансформация происходит только тогда, когда удается изменить поведение людей и то, как что-то делается в вашем бизнесе. Цифровая трансформация начинается с людей и в центре всего процесса преобразования – именно люди.

За время реализации программы можно сказать, что численность IT-специалистов выросла в компании?

— И да, и нет. С продвижением на пути цифровой трансформации параллельно происходят два процесса. С одной стороны, производство становиться более цифровым, а значит на предприятиях генерации, добычи, сервисах и т.д. появляются новые компетенции. Например, для ДТЭК Сети был разработан проект "Диагностика сети". В этом проекте мониторинг сетей (на балансе в ДТЭК Сети их около 183 тысячи километров) производится с помощью дрона, укомплектованным тепловизором. Соответственно, для работы с решением нужны как оператор дрона, так и ІТ-специалисты для поддержки решения. С другой стороны, цифровая трансформация меняет функционал и задачи разных специалистов, гибко объединяя их в реальные и виртуальные коллективы для решения сложных задач. На старте нашей программы мы решили пойти путем сближения цифровых и промышленных компетенций. Можно сказать, что количество сотрудников, которые работают в проектах цифровой трансформации постоянно увеличивается, но оно происходит не только за счет появления чисто ІТ-компетенций извне, а благодаря ре-специализации и “оцифровке” компетенций уже имеющихся сотрудников.

Что можно назвать челенджем для команды?

— Хотя у нас под рукой больше технологических возможностей, чем когда-либо прежде, но путь вперед не всегда прост. Основным челенджем, наверное, является ожидание заказчиков и скорость, с которой они хотят получить изменения. Зачастую это происходит от непонимания того, что стоит за той или иной имплементацией технологии.

Поэтому, с одной стороны, нужно корректно управлять ожиданиями, объясняя попутно, что, например, любые нововведения требуют времени, в том числе на обучение и адаптацию людей заказчика. Кроме того, при переходе на новые процессы от сотрудников требуется больше усилий: нужно сохранить операционную эффективность и параллельно перейти на новые правила работы. По сути, они должны меняться на ходу, не меняя скорости своего движения. То есть, важно объяснить заказчикам, что цифровая трансформация, кроме того, что это процесс, это еще и игра в долгую.

За последние два года к цифровой трансформации перешли даже те компании, кто еще думал или присматривался. ДТЭК стартовал с MODUS раньше, задолго до, как принято сейчас говорить, главного катализатора цифровой трансформации - COVID-19. Через три года программы можете честно сказать, что это выгодно?

— Главной целью нашей цифровой трансформации наряду с оптимизацией затрат остается повышение надежности производственных процессов и безопасности наших людей. Но у цифровой трансформации есть и прямые экономические эффекты. Сегодня, я могу озвучить цифру в 600+ млн гривен экономического эффекта от внедрения цифровых технологий на предприятиях Группы ДТЭК. "+" потому что каждый день он увеличивается, и с момента записи и выхода этого интервью цифра будет изменена в сторону увеличения.

Некоторые проекты окупили себя уже за первые месяцы после внедрения, например, проекты по логистике. Ведение режима, для которого мы разработали нейронную сеть-подсказчик машинисту наилучших и оптимальных параметров работы энергоблока, принес уже около 400 млн гривен эффекта. Предиктивная аналитика поломок на ТЭС предотвратила возможные аварии с убытками до 10 млн гривен. Проекты MODUS - достаточно разные, и результат не всегда быстрый, например, может быть и отложенным. Нужно нацелиться на работу в долгую, если хочешь реальных и серьезных изменений, особенно для крупного системного бизнеса. Но с помощью технологий мы оптимизируем этапы производственной деятельности, обеспечиваем принципиально новое качество работы для сотрудников компании.

Корректно ли сказать, что ДТЭК проводит цифровую трансформацию собственными силами? Или происходит коллаборация с другими компаниями и организациями с этой отрасли?

— Думаю, мало какая компания скажет, что проводит цифровую трансформацию быстро и успешно только лишь собственными силами. Это сквозной процесс, и провести все одному не получится. Помимо наших команд в бизнесах Группы, внутренней цифровой экспертизы, многолетнего опыта в ІТ, непосредственно технологий и решений, которые мы используем, привлекается еще огромная внешняя экосистема партнеров. Кстати, речь идет и об отечественных разработчиках, и зарубежных компаниях, у которых мы приобретаем ПО, обновления и техническую поддержку уже работающих программ. В целом это более 10 тысяч поставщиков и подрядчиков, 200 вендоров и интеграторов, из 20 международных компаний в 15 странах мира. Данная цифровая экосистема постоянно развивается, поскольку появляются новые решения, новые технологии, а у нас — новые проекты, для которых мы подбираем нужное.