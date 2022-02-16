Крупные АЗС подняли цены на топливо

Крупные розничные сети АЗС 16 февраля откорректировали цены на бензины и дизельное топливо.

Об этом пишет enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов консалтинговой группы "А-95".

В частности, на станциях сети KLO бензины и ДТ подорожали на 0,30 грн/л: бензин А-92 — до 35,05 грн/л, бензин А-95 — до 35,49 грн/л, дизтопливо — до 35,29 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 0,77-0,91 грн/л, дизтопливо — на 1 грн/л.

На "БРСМ" бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 0,23 грн/л, до 32,08 и 33,08 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этой сети прибавило 0,18 грн/л, до 32,03 грн/л.

Сети Shell, AMIC, "Параллель", Motto, UPG, Mango, Chipo и другие повысили цены на топливо в пределах 0,17-1,20 грн/л (см. таблицу).

По данным "А-95", средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 18 коп./л и составила 33,65 грн/л, бензин А-95 подорожал на 18 коп./л — до 34,54 грн/л, а дизельное топливо — на 14 коп./л, до 33,74 грн/л.

Отметим, Министерство экономики Украины 15 февраля повысило уровень средней стоимости топлива, на основании которой автозаправочные станции устанавливают цены на бензин и дизтопливо. После этого АЗС откорректировали цены на ДТ и бензин в сторону повышения.