Методика использования температурных коэффициентов устарела и требует пересмотра – председатель АГРУ

Методика использования температурных коэффициентов при приведении газа к стандартным условиям, которую утвердили 18 лет назад, утратила свою актуальность и должна быть пересмотрена.

Об этом заявил председатель Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Есть вопрос об актуальности величины температурных коэффициентов. Пока используются коэффициенты, утвержденные 18 лет назад, в старой методике. Конечно, среднесуточная температура изменилась", – сказал Денис Сенектутов.

Эксперт считает, что следует изменить подход, когда коэффициент приведения объемов газа к стандартным условиям устанавливается для всей области. К тому же нельзя исключать, что средние температуры в Украине постепенно меняются.

По его словам, в Украине есть наработки по утверждению научной методологии для приведения газа к стандартным условиям по бытовым счетчикам, которые учитывают нынешние условия.

Например, расчеты приведения объемов газа могут происходить исходя из фактических температур атмосферного воздуха, регистрируемых на метеостанциях Гидрометцентра.

В общей сложности их насчитывается около 300 по всей стране. Это позволит произвести более точный коммерческий учет газа по отношению к каждому потребителю, а не действовать одинаково по отношению ко всем потребителям отдельного региона, ведь температурные условия могут существенно отличаться даже внутри одной области.

Применение подобной методики позволит формировать основу ежедневных фактических температур и объемов потребления и определять на их основе более точные данные об объемах фактического потребления для дальнейшего перевода в энергетические единицы.