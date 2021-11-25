Мораторий на банкротство госшахт хотят продлить до 2024 года

Члены комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг предлагают парламенту продлить срок действия моратория на исполнительные производства, меры принудительного исполнения решений и открытие дел о банкротстве государственных угледобывающих предприятий до 1 января 2024 года.

Об этом говорится в законопроекте №6347, внесенном в Раду 25 ноября. Авторами документа значатся глава профильного комитета Андрей Герус и его коллеги Виктория Гриб, Юрий Камельчук, Максим Ефимов, Александр Горобец, Владимир Мороз и Михаил Бондарь.

Законопроект предусматривает внесение изменения в статью 1 закона о возобновлении платежеспособности государственных шахт, согласно которому мораторий продлевается еще на два года. На сегодня прописано, что он истекает 1 января 2022 года.

В пояснительной записке авторы отмечают, что на сегодня на подконтрольной территории Украины расположено 11 государственных угледобывающих предприятий, объединяющих 33 шахты, на которых работает более 34 тысяч человек. Однако они обеспечивают лишь 10% общей угледобычи (в 2020 году 2,9 млн тонн при 28,8 млн тонн в целом по Украине).

Причем государственная добыча планомерно падает из года в год и сократилась по сравнению с 2014 годом в 2,7 раза (с 7,8 млн тонн). В 2021 году, правда, Минэнерго вернуло в госсобственность два предприятия (шахта "Краснолиманская" и "Добропольеуголь-добыча"), благодаря которым добыча выросла почти вдвое относительно прошлогодних показателей.

Однако подавляющее большинство угольных госпредприятий уже давно находятся в кризисе и при отсутствии законодательной защиты практически сразу будут признаны банкротами из-за сложного финансово-экономического состояния, отмечают авторы инициативы.

Отмечается, что, несмотря на улучшение ряда экономических показателей госшахт, их убытки только за январь-сентябрь текущего года составили 5,18 млрд грн и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросли на 1,15 млрд грн. Долги госшахт за электроэнергию к концу сентября составили 14,1 млрд грн, а долги по зарплате 630 млн грн (последние за октябрь были погашены на 10,7%).

"Отмена моратория приведет к существенному ухудшению уровня энергетической безопасности страны, особенно учитывая, что уголь является единственным энергоносителем, которым наше государство может обеспечить себя в полном объеме", — указывают в профильном комитете.

По мнению депутатов, потеря государственного сектора угледобывающих предприятий недопустима также и из-за того, что он характеризуется значительным производственным потенциалом: по расчетам Минэнерго, несмотря на убыточность, госшахты могут нарастить добычу угля до 12 млн тонн в год, чего можно добиться модернизацией шахт в ближайшие годы.