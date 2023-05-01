Обмін старих ламп: "Укрпошта" ще скоротила кількість пунктів, де можна скористатися програмою

Із 1 травня для обміну старих ламп розжарювання у застосунку "Дія" доступні лише центральні відділення "Укрпошти" в 23 населених пунктах країни – містах-мільйонниках та обласних центрах. Про це повідомила пресслужба поштового оператора.

Користувачі "Дії" можуть зробити замовлення світлодіодних ламп та отримати їх протягом тижня у відділенні, яке буде доступно при реєстрації. Українці, які не користуються додатком, зможуть обміняти старі лампочки в усіх доступних відділеннях "Укрпошти" до 5 травня, якщо нові лампи будуть в наявності.

Зазначається, що з 6 травня лампи розжарювання прийматимуть для обміну лише центральні відділення "Укрпошти" в обласних центрах, де зберігається найбільший попит і потреба.

За три місяці програми українці обміняли близько 18,2 млн ламп. Найбільший попит на нові лампи спостерігається на Київщині, де люди обміняли вже близько 2,5 млн ламп, а також на Дніпропетровщині, де ця кількість майже досягла 2 мільйонів. Наразі до обміну доступно 17 млн ламп, а ще 5 млн одиниць надійдуть в Україну найближчим часом.

Загалом програма обміну охопила 23 тис. населених пунктів України, а долучилися до неї понад 3,5 млн українців.

Нагадаємо, програма безкоштовного обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи стартувала в Україні наприкінці січня. В її рамках можна обміняти до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на аналогічну кількість світлодіодних ламп. Для цього потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та самі лампи.

Скорочення кількості доступних пунктів обміну проводять уже не вперше. В "Укрпошті" пояснюють, що це повʼязано зі зменшенням попиту на програму.