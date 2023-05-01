Обмен старых ламп: "Укрпочта" еще сократила количество пунктов, где можно воспользоваться программой

С 1 мая для обмена старых ламп накаливания в приложении "Дія" доступны только центральные отделения "Укрпочты" в 23 населенных пунктах страны – городах-миллионниках и областных центрах. Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.

Пользователи "Дії" могут сделать заказ светодиодных ламп и получить их в течение недели в отделении, которое будет доступно при регистрации. Украинцы, которые не пользуются приложением, смогут обменять старые лампочки во всех доступных отделениях "Укрпочты" до 5 мая, если новые лампы будут в наличии.

С 6 мая лампы накаливания будут принимать для обмена только центральные отделения "Укрпочты" в областных центрах, где сохраняется наибольший спрос и потребность.

За три месяца программы украинцы обменяли около 18,2 млн ламп. Наибольший спрос на новые лампы наблюдается в Киевской области, где люди обменяли уже около 2,5 млн. ламп, а также в Днепропетровской области, где это количество почти достигло 2 миллионов. В настоящее время в обмен доступно 17 млн ламп, а еще 5 млн единиц поступят в Украину в ближайшее время.

В целом программа обмена охватила 23 тыс. населенных пунктов Украины, а присоединились к ней более 3,5 млн украинцев.

Напомним, программа бесплатного обмена старых ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы стартовала в Украине в конце января. В ее рамках можно обменять до 5 ламп старого образца с любым цоколем на аналогичное количество светодиодных ламп. Для этого нужно иметь паспорт, идентификационный код и сами лампы.

Сокращение количества доступных пунктов обмена проводят уже не в первый раз. В "Укрпочте" объясняют, что это связано с уменьшением спроса на программу.