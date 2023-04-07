Обмен ламп накаливания на LED: Число пунктов для заявок значительно снизится уже с 10 апреля

С 10 апреля еще 500 отделений "Укрпочты" перестанут быть доступны для онлайн-заказа LED-лампочек в рамках проекта обмена лампочек накаливания, сообщают в Министерстве экономики.

Совершить обмен в этих пунктах можно будет до 17 апреля (как пользователям "Дії", так и тем украинцам, кто не зарегистрирован в приложении). С 1 мая обменять старые лампы накаливания на светодиоды можно будет только в областных центрах страны, где сохраняется наибольший спрос.

На сегодня уже около 3,5 миллиона украинцев воспользовались возможностями для обмена старых ламп накаливания на новые светодиодные. По информации Минэкономики, с начала действия программы в отделениях "Укрпочты" граждане обменяли около 16,5 миллиона ламп, в том числе около 2 миллионов светодиодов получили жители Киева и области.

"Сейчас фиксируем уменьшение активности обмена ламп, поэтому было принято решение постепенно уменьшать и количество пунктов обмена. Это будет способствовать обеспечению гарантированных запасов и их концентрации в отделениях "Укрпочты", которые продолжат обмен", - говорится в сообщении.

Правительство призывает украинцев, еще не успевших обменять свои лампы, не медлить с обменом. По данным "Укрпочты", сейчас во всех населенных пунктах для обмена доступно 7 миллионов ламп. Еще 5 миллионов светодиодов поступят в Украину в ближайшее время.

Украинцам, желающим сделать предварительный заказ ламп, необходимо сделать свою заявку в приложении "Дії". Также следует обратить внимание на наличие отделения "Укрпочты" в перечне доступных отделений в приложении.

Если отделение в списке есть, жители населенных пунктов, имеющих автоматизированные отделения "Укрпочты", смогут зарегистрироваться и, подав заявку, обменять лампы в течение следующей недели.

В населенных пунктах, где работают передвижные почтовые отделения, лампы доступны без предварительной регистрации. В обоих случаях для обмена нужно иметь паспорт, идентификационный код и лампы. Обменять можно до пяти ламп старого образца с любым цоколем на такое же количество LED-ламп.

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