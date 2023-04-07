Обмін ламп розжарювання на LED: Кількість пунктів для заявок значно зменшиться вже з 10 квітня

З 10 квітня ще 500 відділень "Укрпошти" перестануть бути доступними для онлайн-замовлення LED-лампочок в рамках проекту обміну лампочок розжарювання, повідомляють в Міністерстві економіки.

Здійснити обмін в цих пунктах можна буде до 17 квітня (як користувачам "Дії", так і тим українцям, хто не зареєстрований в застосунку). З 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на світлодіоди можна буде тільки в обласних центрах країни, де зберігається найбільший попит.

Наразі вже близько 3,5 мільйона українців скористались можливостями для обміну старих ламп розжарювання на нові світлодіодні. За інформацією Мінекономіки, з початку дії програми у відділеннях "Укрпошти" громадяни обміняли близько 16,5 мільйона ламп, зокрема близько 2 мільйонів світлодіодів отримали мешканці Києва та області .

"Зараз фіксуємо зменшення активності обміну ламп, тож було прийнято рішення поступово зменшувати і кількість пунктів обміну. Це буде сприяти забезпеченню гарантованих запасів і їх концентрації у відділеннях "Укрпошти", які продовжать обмін", - йдеться у повідомленні.

Уряд закликає українців, які ще не встигли обміняти свої лампи, не зволікати з обміном. За даними "Укрпошти", зараз в усіх населених пунктах до обміну доступно 7 мільйонів ламп. Ще 5 мільйонів світлодіодів поступлять в Україну найближчим часом.

Українцям, які хочуть зробити попереднє замовлення ламп, необхідно зробити свою заявку у застосунку "Дія". Також варто звернути увагу на наявність відділення "Укрпошти" у переліку доступних відділень у застосунку.

Якщо відділення у списку є, мешканці населених пунктів, у яких наявні автоматизовані відділення "Укрпошти", зможуть зареєструватися і, подавши заявку, обміняти лампи протягом наступного тижня.

В населених пунктах, де працюють пересувні поштові відділення, лампи наявні у вільному доступі без попередньої реєстрації. В обох випадках для обміну потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та самі лампи. Обміняти можна до п'яти ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.

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