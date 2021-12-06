Украина предоставила аварийную помощь Польше электричеством

6 декабря Украина экспортировала 945 МВт-ч электроэнергии в Польшу в рамках аварийной помощи. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"В понедельник, 6 декабря 2021, с 09:00 до 16:00 диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" по запросу польского оператора системы передачи Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) предоставил энергосети Польши аварийную помощь по объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины", — сказано в сообщении.

Общий объем аварийной помощи составил 945 МВт-ч (135 МВт равным графиком в течение семи часов подряд). Для оказания аварийной помощи блок №7 Добротворской ТЭС был перефиксирован на ВЛ 220 кВ Добротворская ТЭС — Замость.

Напомним, в ноябре Украине дважды предоставляли аварийную помощь электроэнергией. Так, 3 ноября в связи с аварийными ремонтами на ряде ТЭС Украина вынуждено импортировала электричество у Беларуси. 11 ноября в связи с аварийным отключением энергоблока на Бурштынской ТЭС Украина была вынуждена запросить аварийную помощь у Словакии.