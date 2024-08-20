В "Укренерго" прозвітували про хід будівництва антидронового захисту на своїх об’єктах: звідки кошти

НЕК "Укренерго" фіналізує будівництво першої черги антидронового захисту високовольтного обладнання на 41 об’єкті, системи захисту ще 22 підстанцій облаштовує Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

Захист енергооб'єктів від дронів

Зазначається, що "Укренерго" будує захисні споруди на своїх підстанціях відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 року.

"Цей складний технічний проєкт реалізовано лише на високовольтних підстанціях "Укренерго". Україна – перша в світі країна, яка винайшла комплексне рішення фізичного захисту від ударів БПЛА", - зауважують в "Укренерго".

У компанії уточнюють, що захисні залізобетонні конструкції витримують прямий удар "шахедів", які є найбільш небезпечними для об’єктів високовольтної мережі, та захищають обладнання від уламків ракет.

Повідомляється, що захисні споруди вже збудовані на переважній більшості підстанцій "Укренерго".

Згідно розрахунків, пошкодження внаслідок російських дронових ударів по об’єктам системи передачі електроенергії без захисних споруд були б у 5-6 разів більшими.

Жодної гривні з бюджету

В "Укренерго" наголошують, що фінансування проєкту з будівництва антидронового захисту повністю забезпечується за кошти міжнародних фінансових організацій – МБРР, ЄІБ, ЄБРР та KfW.

"Жодної гривні з бюджету України на будівництво захисних споруд не витрачалось", - переконують в компанії.

Для забезпечення максимальної прозорості виконання робіт "Укренерго" наводить вартість основних матеріалів, які формують 50-60% вартості всіх матеріалів, використаних на будівництво споруд і є подібними для всіх укриттів.

В "Укренерго" звертають увагу, що поточні ціни на матеріали є нижчими ніж стартові цін договорів.

Компанія вже розпочала процес укладання договорів з підрядниками на будівництво другої черги захисних споруд на своїх об’єктах.

В "Укренерго" зауважили, що ціни на матеріали в цих договорах повністю відповідають зазначеним вище.

KfW виділив "Укренерго" €100 млн грантових коштів на відновлення енергетики

У липні НЕК "Укренерго" підписала грантову угоду з Німецьким банком розвитку KfW на суму 100 млн євро для відновлення та захисту енергетичної інфраструктури України.

Кошти будуть спрямовані на реалізацію низки пріоритетних енергетичних проєктів, таких як:

Модернізація високовольтних підстанцій в західних регіонах України та розбудова міждержавних інтерконекторів, які з’єднують Україну з енергосистемою континентальної Європи,

Ремонт та відновлення зруйнованого або пошкодженого російськими обстрілами обладнання на високовольтних підстанціях, а також закупівля і поставка нового обладнання,

Заходи з посилення фізичного захисту підстанцій "Укренерго".

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, "Укренерго" змогло залучити міжнародну допомогу на загальну суму 1,5 мільярда євро.