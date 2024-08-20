В "Укрэнерго" отчитались о ходе строительства антидроновой защиты на своих объектах: откуда средства

НЭК "Укрэнерго" финализует строительство первой очереди антидроновой защиты высоковольтного оборудования на 41 объекте, системы защиты еще 22 подстанций обустраивает Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

Защита энергообъектов от дронов

Отмечается, что "Укрэнерго" строит защитные сооружения на своих подстанциях в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2022 года.

"Этот сложный технический проект реализован только на высоковольтных подстанциях "Укрэнерго". Украина – первая в мире страна, изобревшая комплексное решение физической защиты от ударов БПЛА", — отмечают в "Укрэнерго".

В компании уточняют, что защитные железобетонные конструкции выдерживают прямой удар "шахедов", наиболее опасных для объектов высоковольтной сети, и защищают оборудование от обломков ракет.

Сообщается, что защитные сооружения уже построены на подавляющем большинстве подстанций "Укрэнерго".

Согласно расчетам, повреждения вследствие российских дроновых ударов по объектам системы передачи электроэнергии без защитных сооружений были бы в 5-6 раз больше.

Ни одной гривны из бюджета

В "Укрэнерго" отмечают, что финансирование проекта по строительству антидроновой защиты полностью обеспечивается за счет международных финансовых организаций – МБРР, ЕИБ, ЕБРР и KfW.

"Ни одной гривны из бюджета Украины на строительство защитных сооружений не тратилось", — уверяют в компании.

Для обеспечения максимальной прозрачности выполнения работ "Укрэнерго" приводит стоимость основных материалов, которые формируют 50-60% стоимости всех материалов, использованных на строительство сооружений и подобны всем укрытиям.

В "Укрэнерго" обращают внимание, что текущие цены на материалы ниже стартовых цен договоров.

Компания уже начала процесс заключения договоров с подрядчиками по строительству второй очереди защитных сооружений на своих объектах.

В "Укрэнерго" отметили, что цены на материалы в этих договорах полностью соответствуют указанным выше.

KfW выделил "Укрэнерго" €100 млн грантовых средств на восстановление энергетики

В июле НЭК "Укрэнерго" подписала грантовое соглашение с Немецким банком развития KfW на сумму 100 млн евро для восстановления и защиты энергетической инфраструктуры Украины.

Средства будут направлены на реализацию ряда приоритетных энергетических проектов, таких как:

Модернизация высоковольтных подстанций в западных регионах Украины и развитие межгосударственных интерконнекторов, соединяющих Украину с энергосистемой континентальной Европы,

Ремонт и восстановление разрушенного или поврежденного российскими обстрелами оборудования на высоковольтных подстанциях, а также закупка и поставка нового оборудования,

Меры по усилению физической защиты подстанций "Укрэнерго".

В целом с начала полномасштабного вторжения "Укрэнерго" смогло привлечь международную помощь на общую сумму 1,5 миллиарда евро.