Британские власти впервые конфисковали NFT почти на 2 миллиона долларов

Налоговая служба в Великобритании впервые конфисковала NFT в ходе расследования мошенничества на сумму 1,9 миллиона долларов. Изъяли три невзаимозаменяемых токена, сообщает CNBC.

Мошенники, у которых конфисковали NFT, пытались провернуть схему с возвратом налогов на добавленную стоимость (НДС).

С помощью мобильных номеров незарегистрированных абонентов и фальшивых счетов-фактур злоумышленники пытались скрыть свою личность при попытке провернуть мошенническую схему с налогами.

"Наша первая конфискация невзаимозаменяемого токена служит предупреждением для всех, кто думает, что может использовать криптоактивы, чтобы приуменьшить свои доходы", — отметил заместитель директора Управления по налоговым и таможенным сборам (HMRC) Ник Шарп.

Он добавил, что британская налоговая постоянно адаптируется к новым технологиям, чтобы идти в ногу с тем, как преступники и мошенники пытаются скрыть свои активы.

Ранее в США конфисковали большую часть из 119 тысяч 754 биткоинов, украденных в 2016 году с одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире Bitfinex (Гонконг).

Напомним, в августе 2016 года гонконгская биржа Bitfinex сообщила, что хакеры украли почти 120 тысяч биткоинов, после чего стоимость криптовалюты на тот момент упала с 600 до 540 долларов за монету.

До взлома такое количество биткоина оценивалось на криптобиржах в 72 миллиона долларов, после кражи его стоимость понизилась до 65 миллионов долларов.