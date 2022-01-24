- Категория
- Финансы
- Дата публикации
-
НКЦБФР выявила в Украине еще 10 "лохотронов"
Национальная комиссия по ценным бумагам (НКЦБФР) разоблачила в Украине еще ряд сомнительных инвестиционных проектов.
"Для регулятора одной из главных задач является защита прав и интересов инвесторов. Поэтому, учитывая пока низкий уровень финансовой грамотности и изобретательность определенных проектов, мы мониторим рынок и предупреждаем о тех компаниях, к которым у нас есть вопросы", – заявил член НКЦБФР Ираклий Барамия.
Как сообщает пресс-служба НКЦБФР, по состоянию на январь 2022 года Нацкомиссия фиксирует 123 сомнительных финансовых проекта. К ним добавились:
– AKcapital – https://www.akcapitall.com/;Подписывайтесь на наш YouTube канал
– Big Money Team – https://bmt-brokers.com/;
– 12Trader– https://www.12trader.com/ru;
– 500Capital– https://500capital.com/index.html;
– Gemuco– https://gemuco.com/ru/;
– FIN-CASE– https://fin-case.com/;
– FxPower– https://fxpower.com/ru/;
– BattleTrade – https://battletrade.co/ru;
– Liquid Capital–https://liquid-capital.club/;
– X100 INVEST– https://x100invest.org/.
Напомним, в декабре НКЦБФР обнаружила на финансовом рынке Украины 13 сомнительных инвестиционных проектов.
В ноябре количество подобных "инвестпроектов" в Украине выросло до сотни. В октябре Нацкомиссия добавила в этот список семь сайтов.
Источник фото: Depositphotos