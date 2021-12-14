В Украине усилят борьбу с финансовыми пирамидами: Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который усиливает полномочия и независимость Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Документ поддержали 247 депутатов. Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подчеркнул, что законопроект направлен против прекращения противоправной деятельности финансовых пирамид, которых в Украине насчитывается около сотни.

Цель документа — построение в стране эффективной системы осуществления регулирования, надзора и предотвращения злоупотреблений. Законопроект предусматривает повышение институциональной способности и расширение полномочий НКЦБФР как национального регулятора рынков капитала и организованных товарных рынков, закрепление в законодательстве гарантий ее независимости, в том числе финансовой.

Будут внедрены эффективные механизмы предотвращения манипулирования, незаконного использования инсайдерской информации, а также инсайдерской торговли и других злоупотреблений на рынках капитала и организованных товарных рынков. Предстоят также запрет финансовых пирамид и борьба с попытками их организации.

В законопроект заложены и новые возможности регулятора по сотрудничеству с правоохранительными органами, замораживание денег и активов, доступ и обмен информацией с иностранными регуляторами с целью использования их возможностей по возврату денег из других юрисдикций.

Тем временем НКЦБФР активно выявляет сомнительные инвестпроекты, которые действуют на рынке Украины. Причем специалисты финпроектов с признаками сомнительности часто не только обманывают, но и бывают изобретательными.

НКЦБФР постоянно обновляет список инвестиционных инициатив, имеющих признаки сомнительности, и добавляет в него новые кейсы.