НКЦБФР выявила в Украине еще 13 мошеннических инвестпроектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обнаружила на финансовом рынке Украины еще 13 сомнительных инвестиционных проектов.

Как заявил член НКЦБФР Ираклий Барамия, специалисты финпроектов с признаками сомнительности часто не только обманывают, но и бывают изобретательными.

"Поэтому мы наблюдаем распространенную схему: проекты предлагают бесплатное образование, а вместе с тем необходимость инвестировать на определенной трейдинговой платформе. Как правило, такой алгоритм имеет некоторые риски для клиентов. Также часто сомнительные участники размещают ложную информацию о наличии лицензий и разрешений, иногда даже от НКЦБФР и НБУ, не говоря уже о целом ряде "лицензий" сомнительных негосударственных "регуляторов" и "комиссий" стран Европы, не имеющих ничего общего с легитимностью", – рассказал Барамия.

НКЦБФР обновил список сомнительных инвестиционных проектов и включил в него следующие мошеннические сайты:

Evotrade – https://evotrade.com/ru;

Wellmax Capital – https://wellmax–capital.com/;

Euro1nvest – https://euro1nvest.com/ru;

MeteorTrade – https://meteortrade.pro/ru;

InvestingVIP – https://investingvip.com/ru/;

INVFX – https://invfx.co.uk/;

HashTrade – https://hashtrade.pro/ru;

Everest Trade – https://everest.trade/;

Ester – https://esterholdings.com/ua/;

ICEFX – https://ice-fx.com/ru;

Iron Max Group – https://ironmaxgroup.com/ru/;

Kredo Capital Group – https://kredo-capital.com/;

TopTrade – http://toptrade.fm/.

Количество проектов с признаками сомнительности составляет 113, с полным их перечнем можно ознакомиться на сайте комиссии в разделе "Защита прав инвесторов".

Напомним, в ноябре количество подобных "инвестпроектов" в Украине выросло до сотни. В октябре Нацкомиссия добавила в этот список семь сайтов.