Финансы 7 минут назад

НКЦБФР внесла в "черный список" еще семь фиктивных инвестсайтов

На сегодня реестр потенциально мошеннических финансовых интернет-ресурсов вырос уже до 90 позиций

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список сомнительных инвестиционных инициатив с признаками фиктивности еще семь позиций. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В частности, комиссия обратила внимание на неблагонадежность следующих финансовых проектов:
EverFX — сайт https://global.everfx.com/;
Freshforex — добавлены новые сайты этой компании, которую внесли в "черный список" ранее: https://freshforex.org/ и https://freshforex.com/;
Royal Trust Group — сайт https://trading.royal-trust-group.org/;
GTTC TRADE — сайт https://gt-tc.trade/;
FINVESTING — сайт https://finvestings.com/ru;
TRADING GLOBAL –сайт https://lk.tradingplatform.finance/;
LimeFX — сайт https://limefx.com/.

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"Регулятор считает своей системной задачей защиту прав и интересов инвесторов, поэтому постоянно исследует рынок и выявляет сомнительные финансовые проекты. Эти компании привлекли наше внимание, поскольку соответствуют признакам фиктивности инвестиционного проекта, которые разработаны комиссией и находятся в открытом доступе для всех граждан на ее вебсайте", — отметил член НКЦБФР Ираклий Барамия.

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Отметим, что на сегодня реестр потенциально мошеннических финансовых интернет-ресурсов, который ведет НКЦБФР, составляет уже 90 позиций. Однако на ее сайте больше не указываются их описание и обстоятельства, приведшие к их внесению в список, как было ранее.

Напомним, что комиссия регулярно добавляет в него по шесть-семь сомнительных сайтов: в частности, об этом регулятор сообщал в сентябре и в июле, а в июне делал это даже дважды, в частности предупредив об опасности взаимодействия украинцев с "Торговым домом "Карат".

Отметим также, что в Украине регулярно выявляют мошеннические колл-центры, ворующие деньги граждан как от имени банков, так и через предложения "инвестировать" средства в торговлю на бирже, которая на практике оказывается фикцией.

Источник фото: Depositphotos

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