НКЦБФР внесла в "черный список" еще семь фиктивных инвестсайтов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список сомнительных инвестиционных инициатив с признаками фиктивности еще семь позиций. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В частности, комиссия обратила внимание на неблагонадежность следующих финансовых проектов:

– EverFX — сайт https://global.everfx.com/;

– Freshforex — добавлены новые сайты этой компании, которую внесли в "черный список" ранее: https://freshforex.org/ и https://freshforex.com/;

– Royal Trust Group — сайт https://trading.royal-trust-group.org/;

– GTTC TRADE — сайт https://gt-tc.trade/;

– FINVESTING — сайт https://finvestings.com/ru;

– TRADING GLOBAL –сайт https://lk.tradingplatform.finance/;

– LimeFX — сайт https://limefx.com/.

"Регулятор считает своей системной задачей защиту прав и интересов инвесторов, поэтому постоянно исследует рынок и выявляет сомнительные финансовые проекты. Эти компании привлекли наше внимание, поскольку соответствуют признакам фиктивности инвестиционного проекта, которые разработаны комиссией и находятся в открытом доступе для всех граждан на ее вебсайте", — отметил член НКЦБФР Ираклий Барамия.

Отметим, что на сегодня реестр потенциально мошеннических финансовых интернет-ресурсов, который ведет НКЦБФР, составляет уже 90 позиций. Однако на ее сайте больше не указываются их описание и обстоятельства, приведшие к их внесению в список, как было ранее.

Напомним, что комиссия регулярно добавляет в него по шесть-семь сомнительных сайтов: в частности, об этом регулятор сообщал в сентябре и в июле, а в июне делал это даже дважды, в частности предупредив об опасности взаимодействия украинцев с "Торговым домом "Карат".

Отметим также, что в Украине регулярно выявляют мошеннические колл-центры, ворующие деньги граждан как от имени банков, так и через предложения "инвестировать" средства в торговлю на бирже, которая на практике оказывается фикцией.