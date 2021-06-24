НКЦБФР разоблачила на финансовом рынке несколько новых мошеннических фирм

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) получила ряд обращений от физлиц, утративших значительные суммы денег, инвестированные в сомнительные финансовые проекты.

Как сообщает пресс-служба регулятора, также были получены обращения от юридических лиц с просьбой проверки деятельности ряда сомнительных инвестиционных компаний.

В рамках систематического мониторинга сомнительных финансовых проектов ("скам-проекты") и для защиты прав инвесторов, на официальном веб-сайте Комиссии обновлен список сомнительных инвестиционных проектов и добавлены следующие проекты:

– NPBFX – https://www.npbfx.info/

– GERCHIK & CO – https://gerchik.co/

– WANT. BROKER – https://i-want.broker/ru/

– GoldenStanley – https://goldenstanley.com/ru/

– KIEXO – https://ru.kiexo.com/

– TrustMacquarieCapital – https://trust-m-capital.com/.

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НКЦБФР обратилась к провайдеру с просьбой заблокировать веб-страницы фиктивных инвестиционных проектов, которым они предоставляют услуги хостинга.

Перечень проектов приведен на официальном веб-сайте НКЦБФР в разделе "Защита прав инвесторов" по ​​ссылке.

Любую информацию о мошеннических действиях на финансовом рынке Нацкомиссия просит сообщать в непосредственно НКЦБФР или на еmail: md@nsssmc.gov.ua.

К скам-проектам Комиссия относит инвестиции в квазирынок Форекс и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но созданы лишь для незаконного завладения деньгами инвесторов.

Напомним, в начале июня Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла семь сайтов в список сомнительных финансовых проектов, работающих на квазирынке Форекс или предлагающих услуги по инвестированию с целью незаконного завладения средствами инвесторов.

Ранее сообщалось, что в марте Служба безопасности Украины поймала кибермошенников, обобравших украинцев на 5 млн долларов через имитацию торгов на бирже.