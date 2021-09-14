НКЦБФР выявила на финансовом рынке Украины еще семь мошеннических финкомпаний

Национальная комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила перечень сомнительных инвестиционных проектов, которые появились на финансовом рынке Украины.

Как сообщает пресс-служба регулятора, в список добавлены такие скам-проекты:

– PrimoTrade — https://primotrade.co/

– Kiplar – https://kiplar.com/

– LegacyFX — https://int.legacyfx.com/ru/ https://www.legacyfx.by/

– TopTrade Group – https://toptrade.group/ru/

– Alpha Portfolio Management Ltd – https://www.alphaportfolioltd.com/

– MaxiPlus — https://maxiplus.trade/ru/ https://maxiplus.cc/

– TeleTrade – https://teletrade.com.ua/

Перечень проектов приведен в разделе "Защита прав инвесторов" по ​​ссылке: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/zakhyst-investoriv/#tab-2.

Читайте также: НКЦБФР разоблачила на финансовом рынке несколько новых мошеннических фирм

НКЦБФР просит сообщать любую информацию о потенциально фиктивных действиях на финансовом рынке на еmail: md@nsssmc.gov.ua.

Напомним, в июле НКЦБФР определила шесть новых сомнительных финансовых проектов, которые с большой вероятностью занимаются мошенничеством, воруя средства граждан.

В конце июня комиссия также внесла в указанный перечень шесть фейковых форекс-брокеров. В начале прошлого месяца "черный список" пополнился еще семью скам-проектами, в том числе в него внесли "Торговый дом "Карат".