Страхование и финуслуги 40 минут назад

НКЦБФР выявила на финансовом рынке Украины еще семь мошеннических финкомпаний

Нацкомиссия выявила несколько сомнительных компаний на финансовом рынке Украины

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Национальная комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила перечень сомнительных инвестиционных проектов, которые появились на финансовом рынке Украины.

Как сообщает пресс-служба регулятора, в список добавлены такие скам-проекты:

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– PrimoTrade — https://primotrade.co/

– Kiplar – https://kiplar.com/

– LegacyFX — https://int.legacyfx.com/ru/ https://www.legacyfx.by/

– TopTrade Group – https://toptrade.group/ru/

– Alpha Portfolio Management Ltd – https://www.alphaportfolioltd.com/

– MaxiPlus — https://maxiplus.trade/ru/ https://maxiplus.cc/

– TeleTrade – https://teletrade.com.ua/

Перечень проектов приведен в разделе "Защита прав инвесторов" по ​​ссылке: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/zakhyst-investoriv/#tab-2.

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НКЦБФР просит сообщать любую информацию о потенциально фиктивных действиях на финансовом рынке на еmail: md@nsssmc.gov.ua.

Напомним, в июле НКЦБФР определила шесть новых сомнительных финансовых проектов, которые с большой вероятностью занимаются мошенничеством, воруя средства граждан. 

В конце июня комиссия также внесла в указанный перечень шесть фейковых форекс-брокеров. В начале прошлого месяца "черный список" пополнился еще семью скам-проектами, в том числе в него внесли "Торговый дом "Карат".

 

 

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