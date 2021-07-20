НКЦБФР установила еще шесть мошеннических фирм, ворующих деньги доверчивых граждан

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку определила шесть новых сомнительных финансовых проектов, которые с большой вероятностью занимаются мошенничеством, воруя средства граждан. Как говорится в сообщении регулятора, в него попали следующие структуры:

- InvestMarkets (investmarkets.com) и JustTradingCompany (justtradecompany.com/ru), которые описаны как сомнительные форекс-брокеры, деятельность которых в Украине никак не регулируется и которые, скорее всего, просто присваивают себе средства пользователей. Отмечается, что в сети можно найти очень много негативных отзывов граждан, потерявших значительные средства, вложенные в эти проекты. НКЦБФР не рекомендует инвестировать в них даже незначительные средства.

- ALFATRUST (alfatrust.com), указанная в качестве сомнительной компании по управлению активами, деятельность которой в Украине также никак не регулируется и которая, скорее всего, просто ворует деньги пользователей, поскольку в интернете также имеется очень много соответствующих отзывов.

Читайте также: В Украине мошенники рассылают фишинговые письма с домена Национальной полиции

- Dowmarkets (dowmarkets.com), создающий иллюзию торговли на финансовых рынках различными видами активов. Псевдоброкер также находится в "черном списке" сомнительных финпроектов Комиссии по финансовому надзору Польши.

- uTrader (ru.utrader.com), описываемый как фиктивный брокер, управляемый компанией Day Dream Investments Ltd (Маршалловы острова), которая в свою очередь внесена в список фиктивных финпроектов Управления финансовых услуг и рынков Бельгии. Бельгийский регулятор также ни в коем случае не советует пользоваться услугами uTrader, как и любого другого брокера Day Dream Investments. Указано, что есть большая вероятность, что uTrader предлагает свои услуги и украинцам.

- TREND BROKER (trend-broker.com), характеризуемый тоже как фиктивный брокер, создающий иллюзию торгов, пока клиент не пытается первый раз попробовать вывести вложенные средства. Затем сайт просто присваивает вложенные средства и перестает выходить на связь.

Читайте также: В Харькове разыскивавшийся Германией мошенник сбежал из суда сразу после решения об аресте

"Работа в данном направлении будет постоянно продолжаться, поскольку каждый день появляется много новой информации, подлежащей детальному анализу. Также традиционно комиссией были получены обращения от граждан с подтверждающими документами об утрате ими значительных средств, инвестированных в сомнительные финансовые проекты", — указывают в НКЦБФР.

Напомним, что в конце июня комиссия также внесла в указанный перечень шесть фейковых форекс-брокеров. В начале прошлого месяца "черный список" пополнился еще семью скам-проектами, в том числе в него внесли "Торговый дом "Карат".