В Харькове разыскивавшийся Германией мошенник сбежал из суда сразу после решения об аресте

В Харькове из здания суда сбежал 47-летний гражданин Турции, находившийся в международном розыске Интерпола и задержанный в Украине.

Как сообщает Главное управление полиции в Харьковской области, мужчина разыскивался правоохранительными органами Германии за совершение мошенничества в особо крупных размерах. По прибытии в Харьков он был задержан полицией и по решению суда находился под домашним арестом.

8 июля около 18:00 в полицию поступило сообщение от прокурора отдела Харьковской областной прокуратуры о том, что несколько минут назад из здания суда на площади Героев Небесной Сотни по окончании заседания суда сбежал арестованный.

Известно, что около 17:50 после объявления решения суда об избрании гражданину меры пресечения в виде содержания под стражей до прибытия конвоя он остался без охраны. Воспользовавшись этим, правонарушитель выбежал из зала суда и скрылся.

Начато расследование по части 1 статьи 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы. На поиски злоумышленника и его задержание ориентированы все наряды полиции и личный состав подразделений.

Напомним, накануне сообщалось, что в Харькове "сотрудники" мошеннического сall-центра похитили с карт украинцев 1 млн грн.