Общество 1 час назад

В Харькове разыскивавшийся Германией мошенник сбежал из суда сразу после решения об аресте

По факту побега турка, оставшегося без конвоя, полиция открыла уголовное производство

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В Харькове из здания суда сбежал 47-летний гражданин Турции, находившийся в международном розыске Интерпола и задержанный в Украине.

Как сообщает Главное управление полиции в Харьковской области, мужчина разыскивался правоохранительными органами Германии за совершение мошенничества в особо крупных размерах. По прибытии в Харьков он был задержан полицией и по решению суда находился под домашним арестом.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

8 июля около 18:00 в полицию поступило сообщение от прокурора отдела Харьковской областной прокуратуры о том, что несколько минут назад из здания суда на площади Героев Небесной Сотни по окончании заседания суда сбежал арестованный.

Читайте также:
СБУ накрыла офис мошенников, воровавших миллионы у вложивших в "торговлю на бирже" (ВИДЕО)

Известно, что около 17:50 после объявления решения суда об избрании гражданину меры пресечения в виде содержания под стражей до прибытия конвоя он остался без охраны. Воспользовавшись этим, правонарушитель выбежал из зала суда и скрылся.

Начато расследование по части 1 статьи 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы. На поиски злоумышленника и его задержание ориентированы все наряды полиции и личный состав подразделений.

Напомним, накануне сообщалось, что в Харькове "сотрудники" мошеннического сall-центра похитили с карт украинцев 1 млн грн.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Суд оставил Медведчука под домашним арестом до 7 сентября
Суд оставил Медведчука под домашним арестом до 7 сентября
Госпродпотребслужба отменит скандальный многомиллионный штраф "Новой почте" (ДОПОЛНЕНО)
Госпродпотребслужба отменит скандальный многомиллионный штраф "Новой почте" (ДОПОЛНЕНО)
Камеры автофиксации нарушений ПДД начали устанавливать в Харькове
Камеры автофиксации нарушений ПДД начали устанавливать в Харькове
Загрузка...
Новое видео
Построение экосистем и промышленных кластеров как антикризисный менеджмент

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Антарктиде обнаружили активные озера под ледниками: влияют на сползание льда в океан

  3. Екологічне виробництво та відповідальне споживання. Досвід Electrolux

  4. Украинцев призвали "стучать" на необъяснимо богатых чиновников в ГБР

  5. СБУ задержала фальшивомонетчика из санкционного списка СНБО (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...