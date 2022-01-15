Apple может отложить выход гарнитуры смешанной реальности до 2023 года

Из-за проблем с разработкой выход гарнитуры смешанной реальности Apple могут отложить до 2023 года. Разработчики столкнулись с проблемой перегрева гарнитуры, также есть вопросы к камере и программному обеспечению.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников издания, Apple изначально планировала представить гарнитуру в 2021 году и начать поставки в этом году.

Затем компания решила представить устройство на конференции для разработчиков WWDC в июне 2022 года, но это вряд ли произойдёт из-за ряда проблем.

Источники утверждают, что разработчики Apple столкнулись с проблемой перегрева гарнитуры, также есть вопросы к камере и программному обеспечению.

По слухам, в устройстве будут два чипа, и Bloomberg считает, что по крайней мере один из них будет по мощности на уровне M1 Pro, имеющемся у последних моделей MacBook Pro. Именно высокие требования к системе охлаждения этого чипа являются причиной проблем с перегревом.

В результате Apple в настоящее время рассматривает возможность отсрочки запуска гарнитуры до конца 2022 года или переноса на 2023 год.

Компания якобы известила партнёров по цепочке поставок, что устройство вряд ли выйдет в этом году, но, по-видимому, окончательного решения по этому поводу нет.

Предполагается, что Apple основное внимание на WWDC в 2023 году сосредоточит на приложениях виртуальной и дополненной реальности, чтобы запустить для гарнитуры магазин приложений.

iOS 16 (кодовое название — Sydney) получит встроенную поддержку гарнитуры смешанной реальности. Как полагает Bloomberg, это означает, что Apple «теоретически может предварительно осветить технические аспекты гарнитуры или её программного обеспечения, не демонстрируя устройство целиком» на WWDC в этом году.

Напомним, компания Apple намерена выпустить собственный беспилотный автомобиль к 2025 году. Хотя ранее инженеры IT-гиганта заявляли, что на разработку понадобится 5-7 лет.