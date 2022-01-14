"Налог на Google": Apple повышает цены в App Store на 20%

Компания Apple повышает цены на приложения в App Store на 20% ввиду вступления в силу закона о налогообложении электронных услуг нерезидентов.

Об этом сообщает AIN.UA.

Повышение цен на платформе ожидается в ближайшие дни. Таким образом, компания закладывает обязательную уплату налога на добавленную стоимость (20%) согласно обновленному налоговому законодательству.

В то же время цены не повысят для подписок с автоматическим обновлением, например Apple Music.

"Как только эти изменения вступят в силу, раздел "Цены и доступность" в разделе "Мои программы" будет обновлен. Вы можете в любое время изменить цены на свои приложения и покупки в приложениях (включая подписки с автоматическим обновлением) в App Store Connect. Если вы предлагаете подписку, вы можете сохранить старые цены для существующих подписчиков", — рассказали в Apple разработчикам.

Так называемый закон о "налоге на Google" обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить 20% НДС в украинский госбюджет. В то же время он убрал из законодательства норму об уплате украинцами 20% НДС за покупку рекламы у нерезидентов.

Новые нормы вступили в силу с 1 января 2022 года.

Напомним, в июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, который Верховная Рада приняла 3 июня.

Отметим компания Apple выплатила разработчикам приложений $60 млрд в 2021 году, а с момента запуска App Store в 2008 году — $260 млрд.