Почти 1000 разработчиков мобильных приложений впервые заработали $1 миллион в 2021 году

Поскольку глобальные потребительские расходы на мобильные приложения, по прогнозам, снова достигнут новых высот в 2021 году, количество разработчиков, получивших свой первый миллион долларов или более годовой чистой прибыли в этом году, увеличилось почти вдвое с 2016 года.

Об этом свидетельствуют данные Sensor Tower Store Intelligence.

По прогнозам, чуть более 900 разработчиков мобильных приложений во всем мире преодолеют миллионный рубеж в App Store и Google Play в 2021 году, что почти на 91% больше 475 разработчиков в 2016 году. Даже если взять только iOS, то показатель 2021 года в 581 превысит всех новых миллионеров 2016 года, и он будет на 87% больше платформенного показателя того года.

В Google Play будет такая же картина: число разработчиков мобильных приложений, впервые заработавших миллион долларов, увеличилось со 165 в 2016 году до 325 в этом году. Это представляет собой 97% рост, что на 6 процентных пунктов превышает показатели App Store.

Однако в то время, как потребительские расходы продолжают расти, ожидается, что количество разработчиков мобильных приложений, впервые заработавших 1 миллион долларов чистой прибыли в этом году, сократится в сравнении с 2020-м. Вероятно, это связано с нормализацией поведения пользователей после прошлогоднего рекорда. Согласно оценкам Sensor Tower, в этом году потребители экспериментировали с меньшим количеством новых приложений по сравнению с ошеломительным принятием мобайла в разгар пандемии коронавируса.

В App Store 636 разработчиков мобильных приложений впервые достигли или превысили показатель в 1 миллион долларов чистой годовой выручки в 2020 году, и эта цифра снизилась почти на 9% в 2021 году, до 581 компании. В Google Play 367 разработчиков пересекли этот рубеж в прошлом году и 325 в этом, их стало на 11% меньше.

Хотя исторически больше разработчиков мобильных приложений зарабатывает свой первый миллион долларов чистой прибыли в App Store, разрыв между магазинами приложений Apple и Google сокращается. Разница между этими двумя показателями достигла своего пика в 2017 году, когда в App Store было в 2,7 раза больше новых миллионеров, чем в Google Play, а в этом году магазин Apple даст нам примерно в 1,8 раза больше разработчиков с первоначальным доходом в 1 миллион долларов, чем Google.

Эта тенденция отражает увеличение скорости общих потребительских расходов на платформе Google. Согласно прогнозам, в 2021 году потребители потратят в Google Play 47,9 миллиарда долларов, что на 23,5% больше по сравнению с прошлым годом. Это почти на 6 процентных пунктов выше ожидаемого роста магазина Apple в 17,7% в этом году, потребительские расходы iOS достигнут примерно 85,1 миллиарда долларов.

Издатели мобильных игр исторически составляли самую большую долю тех, кто впервые заработал миллион долларов в App Store. Начиная с 2019 года категории "Социальные сети" и "Развлечения" боролись за 2 и 3 места, и это сохранится и в 2021 году. Sensor Tower прогнозирует, что в этом году эту веху преодолеют 185 разработчиков мобильных игр, что составляет около 32% от общего числа новых миллионеров. "Социальные сети" дадут 62 издателя, что составляет 11%, в то время как в "Развлечениях" будет 41 разработчик, или около 7%.

"Продуктивность" и "Спорт" показали наибольший рост в 2021 году. В прошлом году 21 издатель в категории “Продуктивность” достиг рубежа в 1 миллион долларов чистой выручки, что составляет около 3,3% от общего числа сделавших это. В этом году эта цифра вырастет до 34, что составляет почти 6%. Категория "Спорт" вырастет с пяти в 2020 году до 18 в 2021 году, или примерно на 3%.

Доля игр уменьшилась на 31 пункт с 2016 года, когда на нее приходилось почти 63% разработчиков мобильных приложений, впервые заработавших миллион долларов на iOS. Частично это связано с добавлением новых категорий с течением времени, а также с ростом успеха издателей в неигровых категориях.

Однако на рынке мобильных устройств происходят большие сдвиги — в следующем году могут измениться сами налоги платформ или упроститься варианты сторонних оплат. Время покажет, как это повлияет на владельцев платформ Apple и Google и какие разработчики смогут воспользоваться этими преимуществами.

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