В Украине на 82% выросло количество установок приложений для контроля личных финансов — отчет Google и AppsFlyer

Украинцы стали тщательнее контролировать личные финансы. С июня 2020 по сентябрь 2021 года рост установок приложений для контроля личных финансов составил 82%. Об этом сказано в отчете компании Google и платформы для маркетинговой аналитики и атрибуции мобильных устройств AppsFlyer.

Исследователи отметили, что Украина лидирует по этому показателю среди стран региона. Аналитики полагают, что основная причина этого во влиянии Covid-19 на способы взаимодействия пользователей с банками и управления личными средствами.

В целом с июня 2020 по сентябрь 2021 года количество загрузок приложений увеличилось на 31%. Общее количество загрузок приложений в Украине выросло на 31%, а расходы по ним — на 42%. Количество установок программ на Android увеличилось на 33%, на iOS — на 19%.

"Отчет демонстрирует быстрое развитие ситуации. Это открывает для брендов реальные возможности. Инвестирование в мобильный маркетинг становится главным приоритетом для компаний, желающих развивать свой бренд, увеличивать прибыль, повышать лояльность и улучшать качество обслуживания клиентов", — считает генеральный директор AppsFlyer в странах СНГ Михаил Зайцев.

Согласно отчету, с июля 2020 по январь 2021 года в преддверии праздников количество установок приложений для покупок выросло на 63%, а расходы, совершенные с их помощью, — на 43%. В целом электронная коммерция была на 42% популярнее в предпраздничный период.

Активнее всего тратят деньги владельцы устройств на iOS. Сумма, которую они потратили, на 60% больше, чем в прошлом году. Пользователи Android — на 42%.

На обеих платформах более 20% расходов выпало на праздничный период (январь и февраль 2021 года). В период с января по сентябрь этого года зафиксировано падение расходов в приложениях на Android на 31%, на iOS — на 46%.

В результате повышения пользовательской активности доход от рекламы в приложениях вырос на 288%. В период с апреля по сентябрь 2021 года доход от рекламы в приложениях на iOS вырос на 9%, на Android — на 31%.

Ключевые показатели в отчете Google и AppsFlyer. Фото: пресс-служба AppsFlyer

Соцопросы показывают, что украинцы все чаще покупают в интернете. Например, в "черную пятницу" большинство украинцев собиралось делать покупки онлайн.

Больше всего респонденты доверяют украинским сайтам — 80%. На втором месте известные китайские сайты — 44%. На третьем — сайты Европы — 20%, на четвертом — США — 14%. А доля тех, кто заглядывает в другие азиатские магазины (японские, корейские), совсем маленькая.