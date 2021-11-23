В «черную пятницу» большинство украинцев будут делать покупки в интернете: в каких онлайн-магазинах они намерены искать максимальные скидки

В преддверии «черной пятницы», которая в этом году приходится на 26 ноября, онлайн-панель Gradus опросила украинских потребителей, что они намерены покупать и на каких онлайн-площадках.

Опрос показал такую тенденцию этого года по сравнению с прошлым: планируют делать покупки в «черную пятницу» 30% респондентов. Это на 5% меньше, чем в прошлом году.

Скорее всего, это индикатор снижения доходов украинцев и нестабильности ситуации в социуме из-за локдауна, отмечают аналитики Gradus.

При этом в целом к ​​такому маркетинговому ходу, как “черная пятница”, отношение стало лучше. Если в прошлом году всего четверть опрошенных (21%) считали, что цены в этот день действительно снижают, то в этом году таких уже 31%.

Что будут покупать в «черную пятницу»

В этом году на первое место вышла покупка одежды и обуви. Эти товары планирует купить в «черную пятницу» почти половина опрошенных — 45%.

На втором месте техника (38%). Эта категория ежегодно остается в топе самых востребованных в "черную пятницу". Однако в этом году доля тех, кто планирует покупать технику, снизилась на 10%.

Причину этого аналитики Gradus Research видят в том, что за полтора года пандемии люди купили все необходимое, в том числе для дистанционной работы.

Ведь "черную пятницу" в большинстве случаев покупают телефоны, планшеты, наушники.

А вот с одеждой ситуация другая: вещи хотят обновить, так как многие компании возвращают сотрудников в офисы, есть возможность посещать кафе, театры, ходить на ивенты и концерты.

Но дистанционная работа все еще остается в приоритете у многих компаний.

Возможно, потому увеличилась доля тех, кто намерен купить по скидкам канцелярию и книги — с 6% в 2020 году до 11% в 2021-ом.

Где будут делать покупки в «черную пятницу»

67% планируют делать покупки онлайн, и только 39% собираются пойти в офлайн-магазины.

В «черную пятницу» украинцы планируют делать онлайн-покупки в национальных интернет-магазинах, на втором месте китайские маркетплейсы.

Больше всего респонденты доверяют украинским сайтам — 80%. На втором месте известные китайские сайты — 44%. На третьем — сайты Европы — 20%, на четвертом — США — 14%. А доля тех, кто заглянет в другие азиатские магазины (японские, корейские), совсем маленькая.

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research среди 1 000 респондентов (жителей городов с населением 50 тысяч в возрасте 18-60 лет).