PlayStation 5 Pro вийде на ринок до кінця року

За повідомленням інсайдерів, оновлена версія Sony PlayStation 5 Pro може надійти у продажу вже до кінця цього року, можливо, у листопаді.

Про це написало видання Еngadget.

Згідно із звітом інсайдера, Sony почали тестувати нові набори PS5 Pro з вересня минулого року, а треті сторони отримали доступ до тестування у січні.

Повідомляється, що Sony працює над моделлю PlayStation 5 Pro, яка цілком може містити набагато потужніший графічний процесор, який у три рази швидше, ніж існуючі моделі PS5.

Інсайдер розповів, що нова версія отримає збільшену продуктивність на 45%, що допоможе створювати ще реалістичніші візуальні ефекти у відеоіграх.

У документах, які була опубліковані Sony, також згадується функція PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). За чутками, вона використовує машинне навчання для масштабування зображень, схоже на те, що робить Nvidia або AMD. Це цілком може включати збільшення роздільної здатності до 8K у майбутніх версіях PS5 Pro.

Повідомляється, що Sony також працює над "справжнім професійним контролером" для PS5 і збирається випустити версію консолі зі знімним дисководом.

Додамо, що 13 березня Sony випустила нове оновлення системи PlayStation 5 , яке покращує звук контролера і дозволяє змінювати яскравість індикатора живлення.

Динаміки контролера тепер голосніші, завдяки чому динаміки звучать чіткіше під час трансляції звуків у грі та голосового чату. Також покращено мікрофон контролера. Sony каже, що нова модель машинного навчання штучного інтелекту пригнічує фонові шуми від натискань кнопок і звуку гри, що сприяє покращенню голосового чату.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нову приставку оснастять 8-ядерним та 16-потоковим процесором Viola. Як і звичайна PS5, чип буде на архітектурі AMD Zen 2 задля забезпечення сумісності між консолями. Однак максимальну тактову частоту підвищать до 4,4 ГГц.