Консоль із нейронним чипом: зʼявилися детальні характеристики PS5 Pro

Компанія Sony розробляє консоль PlayStation 5 Pro, і тепер у мережі оприлюднили детальні характеристики пристрою. Про це пише Wccftech.

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Зазначається, що приставку оснастять 8-ядерним та 16-потоковим процесором Viola. Як і звичайна PS5, чип буде на архітектурі AMD Zen 2 задля забезпечення сумісності між консолями. Однак максимальну тактову частоту підвищать до 4,4 ГГц.

Архітектурою графічного процесора вказана RDNA 3. При цьому GPU матиме покращені функції трасування променів із RDNA 4, які оброблятимуться окремими блоками.

Продуктивність графічного чипа досягатиме 28,67 терафлопс замість 10,28 у звичайній PlayStation 5. Обсяг пам'яті становитиме 16 Гб.

Однією з особливостей Pro-версії PS5 стане наявність нейронного процесора XDNA 2, який потрібен для прискорення технології машинного навчання. Ймовірно, Sony зробить акцент на штучному інтелекті.

Очікується, що PS5 Pro буде представлена у вересні 2024 року. Проте наразі Sony навіть не підтвердила, що така модель взагалі існуватиме.

Джерело фото: ua.depositphotos.com