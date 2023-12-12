Консоль с нейронным чипом: появились подробные характеристики PS5 Pro

Компания Sony разрабатывает консоль PlayStation 5 Pro, и теперь в сети опубликовали подробные характеристики устройства. Об этом пишет Wccftech.

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Приставку оснастят 8-ядерным и 16-поточным процессором Viola. Как и обычная PS5, чип будет на архитектуре AMD Zen 2 для обеспечения совместимости между консолями. Однако максимальную тактовую частоту повысят до 4,4 ГГц.

Архитектурой графического процессора указана RDNA 3. При этом GPU будет иметь улучшенные функции трассировки лучей с RDNA 4, которые будут обрабатываться отдельными блоками.

Производительность графического чипа будет достигать 28,67 терафлопс вместо 10,28 в обычной PlayStation 5. Объем памяти составит 16 Гб.

Одной из особенностей Pro-версии PS5 станет наличие нейронного процессора XDNA 2, необходимого для ускорения технологии машинного обучения. Вероятно, Sony сделает акцент на искусственном интеллекте.

Ожидается, что PS5 Pro будет представлена в сентябре 2024 года. Однако пока Sony даже не подтвердила, что такая модель вообще будет существовать.

Источник фото: ua.depositphotos.com