Sony может выпустить контроллер, подсказывающий игрокам, – СМИ

Компания Sony, вероятно, разрабатывает новую версию контроллера DualSense, который будет способен подсказывать действия в игре путем подсветки кнопок. Об этом свидетельствует патентная документация для соответствующего устройства, пишет Gamerant.

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Отмечается, что патент, полученный фирмой в конце ноября, описывает решения системы оказать помощь игроку. Благодаря модели машинного обучения платформа будет отслеживать продуктивность игрока и определять, когда ему может понадобиться помощь. Если система решит, что человек "застрял", она привлечет внимание к контроллеру, подсвечивая кнопки и предлагая таким образом следующий шаг.

Подсказки относительно кнопок будут также отображаться на сенсорной панели контроллера, которая фактически выполнит роль дисплея.

Механизм на основе искусственного интеллекта, который определял бы, когда использовать подсветку кнопок, является относительно новым замыслом, но сама подсветка для облегчения доступности – далеко не уникальная идея. К примеру, каждая современная игровая клавиатура Razer позволяет разработчикам создавать цветные шаблоны, которая выделяет элементы управления на основе игры.

В то же время само наличие такого патента не является гарантией того, что описанная в нем технология когда-нибудь увидит свет. Особенно учитывая то, что эта заявка поступила от Sony, которая только в 2022 году предоставила почти 1400 патентов, реализация большинства из которых не ожидается, по крайней мере, в ближайшее время.

Источник фото: ua.depositphotos.com