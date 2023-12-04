Sony може випустити контролер, який підказуватиме гравцям, – ЗМІ

Компанія Sony, ймовірно, розробляє нову версію контролера DualSense, який буде здатний давати підказки щодо дій у грі шляхом підсвічування кнопок. Про це свідчить патентна документація для відповідного пристрою, пише Gamerant.

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Зазначається, що патент, який фірма отримала наприкінці листопада, описує рішення системи надати допомогу гравцю. Завдяки моделі машинного навчання платформа відстежуватиме продуктивність гравця та визначатиме, коли йому може знадобитися допомога. Якщо система вирішить, що людина "застрягла", вона приверне увагу до контролера, підсвічуючи кнопки й пропонуючи таким чином наступний крок.

Підказки щодо кнопок також відображатимуться на сенсорній панелі контролера, яка фактично виконуватиме роль дисплея.

Механізм на основі штучного інтелекту, який визначав би, коли використовувати підсвічування кнопок, є відносно новим задумом, але саме підсвічування для полегшення доступності – далеко не унікальна ідея. Наприклад, кожна сучасна ігрова клавіатура Razer дозволяє розробникам створювати кольорові шаблони, які виділяють елементи управління на основі гри.

Водночас сама наявність такого патенту не є гарантією того, що описана в ньому технологія коли-небудь побачить світ. Особливо враховуючи те, що ця заявка надійшла від Sony, яка лише в 2022 році подала майже 1400 патентів, реалізація більшості з яких не очікується, принаймні, найближчим часом.

Джерело фото: ua.depositphotos.com