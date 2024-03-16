PlayStation 5 Pro выйдет на рынок к концу года

По сообщению инсайдеров, обновленная версия Sony PlayStation 5 Pro может поступить в продажу уже к концу этого года, возможно, в ноябре.

Об этом написало издание Engadget.

Согласно отчету инсайдера Sony начали тестировать новые наборы PS5 Pro с сентября прошлого года, а третьи стороны получили доступ к тестированию в январе.

Сообщается, что Sony работает над моделью PlayStation 5 Pro, которая вполне может содержать гораздо более мощный графический процессор, который в три раза быстрее существующих моделей PS5.

Инсайдер рассказал, что новая версия получит увеличенную производительность на 45%, что поможет создавать еще более реалистичные визуальные эффекты в видеоиграх.

В документах, опубликованных Sony, также упоминается функция PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). По слухам, она использует машинное обучение для масштабирования изображений, похоже на то, что делает Nvidia или AMD. Это вполне может включать в себя увеличение разрешения до 8K в будущих версиях PS5 Pro.

Сообщается, что Sony также работает над настоящим профессиональным контроллером для PS5 и собирается выпустить версию консоли со съемным дисководом.

Добавим, что 13 марта Sony выпустила новое обновление системы PlayStation 5, улучшающее звук контроллера и позволяющее изменять яркость индикатора питания.

Динамики контроллера теперь громче, благодаря чему динамики звучат более четко во время трансляции звуков в игре и голосового чата. Также улучшен микрофон контроллера. Sony говорит, что новая модель машинного обучения искусственному интеллекту подавляет фоновые шумы от нажатий кнопок и звука игры, что способствует улучшению голосового чата.

Напомним, ранее стало известно, что новую приставку оснастят 8-ядерным и 16-поточным процессором Viola. Как и обычная PS5, чип будет на архитектуре AMD Zen 2 для обеспечения совместимости между консолями. Однако максимальную тактовую частоту повысят до 4,4 ГГц.