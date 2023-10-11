PS5 теперь меньше и легче: Sony представила новую версию консоли (ФОТО)

Компания Sony представила новую версию игровой консоли PlayStation 5, которая стала более легкой и получила меньший корпус при сохранении производительности предыдущей модели. Об этом говорится в блоге PlayStation.

Размер новых PS5 и PS5 Digital Edition (вариант приставки без встроенного дисковода Blu-ray ) уменьшился более чем на 30%, а вес – на 18% и 24% соответственно по сравнению с предыдущими версиями. Таким образом, PlayStation 5 весит около 3,2 кг, а цифровая модель консоли – около 2,6 кг.

Что касается внешнего вида, то у консоли будут две матовые панели снизу и две глянцевые сверху.

PlayStation 5. Фото: Sony PlayStation 5. Фото: Sony PlayStation 5. Фото: Sony

Еще одним изменением является 1 ТБ дополнительной внутренней памяти вместо 825 ГБ.

В комплекте с новейшей моделью PS5 будет горизонтальная подставка. Универсальная вертикальная подставка будет продаваться отдельно.

Обновленная версия PlayStation 5 появится в продаже в США в ноябре, а позже – и в других странах. В Европе PS5 с дисководом будет стоить 550 евро, а PS5 Digital Edition – 450 евро. Дисковод для Digital Edition можно будет приобрести отдельно за 120 евро.

После того, как запасы консолей начальной модели будут распроданы, на рынке будет только облегченная версия PlayStation 5.