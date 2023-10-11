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PS5 теперь меньше и легче: Sony представила новую версию консоли (ФОТО)

PlayStation 5, приставки, консоли
PS5 і PS5 Digital Edition. Фото: Sony

Компания Sony представила новую версию игровой консоли PlayStation 5, которая стала более легкой и получила меньший корпус при сохранении производительности предыдущей модели. Об этом говорится в блоге PlayStation.

Размер новых PS5 и PS5 Digital Edition (вариант приставки без встроенного дисковода Blu-ray ) уменьшился более чем на 30%, а вес – на 18% и 24% соответственно по сравнению с предыдущими версиями. Таким образом, PlayStation 5 весит около 3,2 кг, а цифровая модель консоли – около 2,6 кг.

Что касается внешнего вида, то у консоли будут две матовые панели снизу и две глянцевые сверху.

Фото 2 — PS5 теперь меньше и легче: Sony представила новую версию консоли (ФОТО)
PlayStation 5. Фото: Sony
Фото 3 — PS5 теперь меньше и легче: Sony представила новую версию консоли (ФОТО)
PlayStation 5. Фото: Sony
Фото 4 — PS5 теперь меньше и легче: Sony представила новую версию консоли (ФОТО)
PlayStation 5. Фото: Sony

Еще одним изменением является 1 ТБ дополнительной внутренней памяти вместо 825 ГБ.

В комплекте с новейшей моделью PS5 будет горизонтальная подставка. Универсальная вертикальная подставка будет продаваться отдельно.

Обновленная версия PlayStation 5 появится в продаже в США в ноябре, а позже – и в других странах. В Европе PS5 с дисководом будет стоить 550 евро, а PS5 Digital Edition – 450 евро. Дисковод для Digital Edition можно будет приобрести отдельно за 120 евро.

После того, как запасы консолей начальной модели будут распроданы, на рынке будет только облегченная версия PlayStation 5.

Автор:
Артем Ющенко