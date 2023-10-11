PS5 тепер менша й легша: Sony представила нову версію консолі (ФОТО)

Компанія Sony представила нову версію ігрової консолі PlayStation 5, яка стала легшою й отримала менший корпус при збереженні продуктивності попередньої моделі. Про це йдеться в блозі PlayStation.

Розмір нових PS5 і PS5 Digital Edition (варіант приставки без вбудованого дисковода Blu-ray) зменшився на понад 30%, а вага – на 18% і 24% відповідно порівняно з попередніми версіями. Таким чином, PlayStation 5 важитиме близько 3,2 кг, а цифрова модель консолі – близько 2,6 кг.

Що стосується зовнішнього вигляду, то в консолі будуть дві матові панелі знизу та дві глянцеві зверху.

PlayStation 5. Фото: Sony PlayStation 5. Фото: Sony PlayStation 5. Фото: Sony

Ще однією зміною є 1 ТБ додаткової внутрішньої пам’яті замість 825 ГБ.

У комплекті з новою моделлю PS5 буде горизонтальна підставка. Універсальна вертикальна підставка продаватиметься окремо.

Оновлена версія PlayStation 5 зʼявиться у продажі в США в листопаді, а пізніше – й в інших країнах. У Європі PS5 з дисководом коштуватиме 550 євро, а PS5 Digital Edition – 450 євро. Дисковод для Digital Edition можна буде придбати окремо за 120 євро.

Після того, як запаси консолей початкової моделі будуть розпродані, на ринку буде лише полегшена версія PlayStation 5.