АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Гаджети
Дата публікації

PS5 тепер менша й легша: Sony представила нову версію консолі (ФОТО)

PlayStation 5, приставки, консолі
PS5 і PS5 Digital Edition. Фото: Sony

Компанія Sony представила нову версію ігрової консолі PlayStation 5, яка стала легшою й отримала менший корпус при збереженні продуктивності попередньої моделі. Про це йдеться в блозі PlayStation.

Розмір нових PS5 і PS5 Digital Edition (варіант приставки без вбудованого дисковода Blu-ray) зменшився на понад 30%, а вага – на 18% і 24% відповідно порівняно з попередніми версіями. Таким чином, PlayStation 5 важитиме близько 3,2 кг, а цифрова модель консолі – близько 2,6 кг.

Що стосується зовнішнього вигляду, то в консолі будуть дві матові панелі знизу та дві глянцеві зверху.

Фото 2 — PS5 тепер менша й легша: Sony представила нову версію консолі (ФОТО)
PlayStation 5. Фото: Sony
Фото 3 — PS5 тепер менша й легша: Sony представила нову версію консолі (ФОТО)
PlayStation 5. Фото: Sony
Фото 4 — PS5 тепер менша й легша: Sony представила нову версію консолі (ФОТО)
PlayStation 5. Фото: Sony

Ще однією зміною є 1 ТБ додаткової внутрішньої пам’яті замість 825 ГБ.

У комплекті з новою моделлю PS5 буде горизонтальна підставка. Універсальна вертикальна підставка продаватиметься окремо.

Оновлена версія PlayStation 5 зʼявиться у продажі в США в листопаді, а пізніше – й в інших країнах. У Європі PS5 з дисководом коштуватиме 550 євро, а PS5 Digital Edition – 450 євро. Дисковод для Digital Edition можна буде придбати окремо за 120 євро.

Після того, як запаси консолей початкової моделі будуть розпродані, на ринку буде лише полегшена версія PlayStation 5.

Автор:
Артем Ющенко