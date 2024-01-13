Будет работать дольше: Sony готовит обновленный геймпад DualSense для PS5, – СМИ

Компания Sony планирует выпустить геймпад DualSense V2 для консолей PlayStation 5. Об этом сообщает TechPowerUp.

Устройство появилось на канадском сайте магазина Best Buy. Ритейлер уже удалил изображение и информацию, однако журналисты успели сохранить подробности.

Ожидается, что главным новшеством гаджета станет большее время работы батареи. Как указал магазин, DualSense V2 может работать 12 часов на одном заряде. Для сравнения, нынешний вариант контроллера работает без подзарядки около шести часов.

DualSense V2. Источник: TechPowerUp

Также в карточке будущего контролера отмечено, что его вес составляет 280 граммов. Таким образом, он будет на 80 граммов легче оригинальной версии DualSense.

Внешний вид устройства не изменится. Кроме того, для V2 была указана цена в 89,99 канадских долларов (около 2500 грн) – так же в этом магазине стоит и первый вариант геймпада.