Працюватиме довше: Sony готує оновлений геймпад DualSense для PS5, – ЗМІ

Компанія Sony планує випустить геймпад DualSense V2 для консолей PlayStation 5. Про це повідомляє TechPowerUp.

Пристрій зʼявився на канадському сайті магазину Best Buy. Ритейлер уже видалив зображення й інформацію, однак журналісти встигли зберегти подробиці.

Очікується, що головним нововведенням ґаджету стане більший час роботи батареї. Як вказав магазин, DualSense V2 може працювати 12 годин на одному заряді. Для порівняння, нинішній варіант контролера працює без підзарядки близько шести годин.

DualSense V2. Джерело: TechPowerUp

Також у картці майбутнього контролера зазначили, що його вага становить 280 грамів. Таким чином, він буде на 80 грамів легший за оригінальну версію DualSense.

Зовнішній вигляд пристрою не зміниться. Крім того, для V2 була вказана ціна у 89,99 канадських доларів (близько 2500 грн) – так само в цьому магазині коштує і перший варіант геймпада.