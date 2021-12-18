"Антонов" изготовит противопожарный самолет для ГСЧС

Государственное предприятие "Антонов" изготовит для нужд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям еще один самолет Ан-32П.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

17 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский подписал меморандум с руководством государственного предприятия "Антонов" о сотрудничестве.

Также командир Специального авиационного отряда Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Константин Коломин и генеральный директор госпредприятия "Антонов" Сергей Бычков подписали контракт на поставку противопожарного самолета АН-32П для Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС.

Фото: пресс-служба МВД

"В этом году к Украине обратилось несколько стран с призывом о помощи. Турция, Италия и Греция просили наших специалистов помочь в тушении пожаров. По результатам такого сотрудничества МВД приняло решение купить еще один самолет, который позволит эффективно бороться с пожарами. Поэтому мы хотим заказать изготовление еще одного самолета АН-32П", – отметил Монастырский.

Министр внутренних дел подчеркнул, что международные партнеры, все как один, заявили, что украинские самолеты были самыми лучшими, могли набрать наибольшее количество воды.

"Наши авиаторы работали в самых сложных условиях, в труднодоступных местах, в горах. Хотя там были самолеты со всего мира", - подчеркнул он.

Поставка самолета ожидается уже в следующем году, приблизительная стоимость – 400 млн грн. Это будет пятый самолет Ан-32П в авиапарке ГСЧС.

Как сообщал Укринформ, Монастырский объявил о получении Украиной в следующем году 50 современных вертолетов французского производства Airbus Helicopters, что позволит представить крупнейший в Европе парк авиатехники.

Также, по его словам, будет построен Ситуационный центр мониторинга, который будет анализировать спутниковые термоснимки и поможет ликвидировать природные пожары на ранней стадии.

Вся эта техника будет обеспечивать реализацию двух "сверхважных проектов" - "Единое аэромедицинское пространство" и "Европейский хаб пожарной безопасности".

Напомним, также Министерство инфраструктуры Украины и ГК "Укроборонпром" подписали меморандум, согласно которому новая государственная авиакомпания "Украинские национальные авиалинии" закажет у ГП "Антонов" пять пассажирских самолетов.