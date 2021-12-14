"Антонов" построит 5 самолетов для "Украинских национальных авиалиний"

Министерство инфраструктуры Украины и ГК "Укроборонпром" подписали меморандум, согласно которому новая государственная авиакомпания "Украинские национальные авиалинии" закажет у ГП «Антонов» пять пассажирских самолетов.

Соответствующий меморандум был подписан 14 декабря 2021 года, сообщает "Укринформ".

"Когда мы планировали украинского национального перевозчика – это для стимулирования нашей авиаотрасли. Украина одна из немногих стран, которая умеет строить самолеты, имеет технологии, производство, людей. Не хватало только государственных заказов. И сейчас мы начинаем это делать для гражданской авиации", – сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он добавил, что уже в первом или втором квартале следующего года будут подписаны непосредственные контракты с ГП «Антонов».

По словам генерального директора "Укроборонпрома" Юрия Гусева, согласно меморандуму "Антонов" в течение трех лет построит пять пассажирских самолетов Ан-158 на 99 мест. Он добавил, что госпредприятие планирует построить первый самолет за 1 год.

"Уверены, что это открывает новую страницу для авиастроения в Украине", — сказал Гусев.

По его словам, первый самолет будет построен в течение года.

Кубраков отметил, что пассажирские самолеты отечественного производства будут использоваться на региональных рейсах по Украине и на международных рейсах на короткие расстояния.

"Это региональный самолет, 99 кресел. Подходит на расстоянии в пределах Украины или в пределах 2-3 часов полета. У нас точно есть спрос на такие самолеты”, — сказал министр.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о старте создания новой государственной авиакомпании. Планируется, что ее назовут Украинские национальные авиалинии (UNA). Он отметил, что UNA — это национальный авиаперевозчик, создание которого официального началось 25 ноября.

В свою очередь Верховная Рада уже приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2021 год. Документ предусматривает выделение 500 млн грн на капитал национального авиаперевозчика.