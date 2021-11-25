Самолеты для государственной авиакомпании: Украина и Airbus подписали меморандум о сотрудничестве

Министерство инфраструктуры Украины и одна из крупнейших мировых авиастроительных компаний Airbus 25 ноября подписали меморандум о взаимопонимании относительно национального авиаперевозчика. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Меморандум определяет алгоритм дальнейшего сотрудничества в рамках создания национального авиаперевозчика, включая приобретение воздушных судов Airbus. В ОП отметили, что государство не ограничится только этой компанией при выборе поставщика самолетов.

"Это такой первый шаг, когда мы можем начать сотрудничать как два равноправных партнера", — отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В свою очередь вице-президент Airbus по Европе и Центральной Азии Кимон Сотиропулос отметил, что их компания расценивает Украину как страну, которая имеет очень большой потенциал для туризма и создания нового перевозчика.

Информационное агентство "Интерфакс-Украина" сообщило, что подписанный между Мининфраструктуры и Airbus меморандум предусматривает возможность лизинга или покупки 22 самолетов. Рассматривается возможность лизинга или покупки следующих самолетов:

шесть малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220);

12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321);

четыре широкофюзеляжных самолета (типа А330/350).

Airbus — это французская компания. Именно к аналитикам из Франции Украина обращалась, чтобы те оценили экономическую целесообразность создания государственной авиакомпании. Аналитики дали положительную оценку, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он рассказал, что новую государственную авиакомпанию планируют назвать Ukrainian National Airlines (UNA). Президент отмечал, что в процессе создания UNA государство планирует нагружать украинских производителей заказами и привлекать мировых лидеров для участия в общих проектах в авиастроительстве.

Первый раз Зеленский рассказал о планах создать государственную авиакомпанию в апреле 2020 года. Но тогда речи об Airbus не было. Президент заверял, что национальный авиаперевозчик будет заказывать самолеты у ГП "Антонов".

В августе 2021 года глава государства заявил, что внутренний рынок авиаперевозок в Украине не удовлетворяет всех стратегических потребностей государства, поэтому было принято решение о создании национального авиаперевозчика. Тогда, в августе, авиакомпанию планировали создать до конца 2021 года.

На данный момент Зеленский только объявил о старте создания UNA, но точных сроков завершения реализации проекта не назвал. В свою очередь Верховная Рада уже приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2021 год. Документ предусматривает выделение 500 млн грн на капитал национального авиаперевозчика.