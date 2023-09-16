"Дуже високий інтерес": Зеленський назвав число компаній, готових взяти участь у Форумі оборонних індустрій

Вже 86 провідних оборонних компаній світу підтвердили участь у Форумі оборонних індустрій, який Україна планує провести восени. Про це повідомив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"Продовжуємо підготовку Форуму оборонних індустрій – першого такого заходу, який відбудеться в Україні. Вже цієї осені відбудеться. Уже 86 провідних оборонних компаній світу – а це 21 країна – підтвердили свою участь у форумі", - зазначив він.

За словами глави держави, дуже високий інтерес до форуму повністю відображає силу й потенціал України – її спроможність захистити себе й допомогти іншим країнам "берегти свободу та міжнародний порядок".

"Наше завдання абсолютно очевидне – дати всі можливості Україні виробляти зброю й снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії. Та, окрім цього, звичайно, поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів. Світ повинен бути сильнішим, ніж будь-яка загроза життю від будь-яких агресорів чи терористів", - вказав він.

Зеленський також додав, що в другій половині вересня мають відбутися "сильні" заходи в міжнародній роботі України з партнерами, а також десятки перемовин, чіткий графік яких вже розплановано. За прогнозами президента, будуть і "не менш чіткі та конкретні результати".

Примітно при цьому, що президент уперше виступив із відеозверненням у чорній сорочці без жодних написів та символів. Раніше він з'являвся перед камерою у сорочці чи футболці кольору хакі або чорній футболці з рекламою фандрейзингової платформи United 24 чи гербом України.

Нагадаємо, що участь у Форумі оборонних індустрій, зокрема, мають взяти компанії з Франції. В свою чергу, в суботу радник президента США Джейкоб Салліван підтвердив інформацію, що наступного тижня, а саме 21 вересня очікується виступ Зеленського на засіданні Генеральної асамблеї ООН після вже третьої зустрічі з самим американським президентом Джозефом Байденом.