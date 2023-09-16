"Очень высокий интерес": Зеленский назвал число компаний, готовых принять участие в Форуме оборонных индустрий

86 ведущих оборонных компаний мира подтвердили участие в Форуме оборонных индустрий, который Украина планирует провести осенью. Об этом сообщил в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

"Продолжаем подготовку Форума оборонных индустрий – первого такого мероприятия, которое состоится в Украине. Уже этой осенью состоится. Уже 86 ведущих оборонных компаний мира – а это 21 страна – подтвердили свое участие в форуме", - отметил он.

По словам главы государства, очень высокий интерес к форуму полностью отражает силу и потенциал Украины – ее способность защитить себя и помочь другим странам "сохранять свободу и международный порядок".

"Наша задача абсолютно очевидна – дать все возможности Украине производить оружие и снаряды, дать современные технологии, чтобы иметь надежную защиту от любых форм агрессии. И кроме того, конечно, распространить наш опыт защиты, опыт украинской обороны среди союзников и партнеров. Мир должен быть сильнее любой угрозы жизни от любых агрессоров или террористов", - указал он.

Зеленский также добавил, что во второй половине сентября предстоят "сильные" мероприятия в международной работе Украины с партнерами, а также десятки переговоров, четкий график которых уже распланирован. По прогнозам президента, будут и "не менее четкие и конкретные результаты".

Примечательно при этом, что президент впервые выступил с видеообращением в черной рубашке без каких-либо надписей и символов. Ранее же он представал перед камерой в рубашке или футболке цвета хаки или черной футболке с рекламой фандрейзинговой платформы United 24 или гербом Украины.

Напомним, что участие в Форуме оборонных индустрий, в частности, должны принять компании из Франции. В свою очередь, в субботу советник президента США Джейкоб Салливан подтвердил информацию, что на следующей неделе, а именно 21 сентября, ожидается выступление Зеленского на заседании Генеральной ассамблеи ООН после уже третьей встречи с самим американским президентом Джозефом Байденом.