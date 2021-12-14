ГБР поймало замглавы оборонного предприятия на передаче взятки за экспорт деталей к пулеметам

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю гендиректора одного из предприятий госконцерна "Укроборонпром" в том, что тот потребовал, а затем передал в Государственную службу экспортного контроля взятку.

Как говорится в сообщении ГБР, мужчина предложил представителю иностранной оборонной компании за 80 тысяч грн оказать "помощь" в экспертной операции.

За эту сумму он гарантировал влияние на Госслужбу экспортного контроля, чтобы та предоставила письмо-разъяснение о том, что одна из деталей к пулемету якобы не является товаром военного и двойного назначения и потому не подлежит экспортному контролю.

Чиновнику госпредприятия вменяют часть 1 статьи 369 (предложение, обещание или предоставление взятки должностному лицу) и статью 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. В то же время суд отпустил его под личное обязательство.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Напомним также, что в мае контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила экс-замгендиректора оборонного концерна на воровстве оптических прицелов для их дальнейшей продажи третьим лицам.